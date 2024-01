El canal CNN Filipinas anuncia su cierre como resultado de las pérdidas económicas

El canal CNN Filipinas, que comenzó a operar en 2014 y es el único en la televisión abierta del país que emite predominantemente en inglés, anunció este lunes el cierre de todas sus plataformas como resultado de las pérdidas económicas acumuladas.

"Pasando la última página de la historia de la sala de redacción de CNN Filipinas. Estaremos eternamente agradecidos por las historias que hemos compartido, la audiencia a la que hemos atendido y a nuestro dedicado equipo por su compromiso en defender los valores de verdad, precisión, equidad y responsabilidad", apunta el canal en X al precisar que el miércoles será su último de emisión.



A raíz del anuncio, algunos trabajadores del canal cambiaron sus fotos en las redes sociales al blanco y negro, en señal de duelo por el cierre del medio.



El grupo de comunicación Nine Media Corporation, que posee la licencia en Filipinas de la marca CNN, lo informó a sus 300 empleados durante una asamblea general celebrada este lunes.



"La decisión se produce tras importantes pérdidas financieras sufridas en los últimos años, a pesar de los rigurosos esfuerzos para adaptarse e innovar en un panorama de medios desafiante y en rápida evolución", argumentó la compañía en otro comunicado.



En 2014, Nine Media alcanzó un acuerdo con la filial asiática de la compañía estadounidense Turner Broadcasting System, subsidiaria de WarnerMedia y propietaria de la cadena de noticias CNN, que le permitía emitir en Filipinas con la marca hasta diciembre de 2024.



Un acuerdo similar que mantiene en la actualidad con compañías en Brasil, Chile, Indonesia, India y Turquía, mientras que en España el canal CNN+, en colaboración al 50 % con el grupo Prisa, cerró en 2010.

EFE

