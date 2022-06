El montañista italiano Günther Messner murió a causa de una avalancha en 1970 cuando estaba en una expedición para alcanzar la cumbre del monte Nanga Parbat, la novena montaña más alta del mundo, ubicada en Pakistán.

La semana pasada, después de 52 años de su fallecimiento, el hallazgo de una bota de este escalador en la ladera de ese pico asiático permitió resolver definitivamente el misterio de su muerte.



Por mucho tiempo los rumores atribuyeron a su hermano Reinhold, también montañista, que se encontraba con Günther en la misma excursión de escalada.



Reinhold publicó una fotografía del calzado de Günther, situado sobre una roca, en su cuenta de Instagram.



(Le sugerimos: Video: orangután agarra con todas su fuerzas a hombre que saltó barrera).



“La semana pasada, los lugareños hallaron la segunda bota de mi hermano Günther al pie del glaciar Diamir, después de 52 años. La tragedia del Nanga Parbat, así como Günther, permanecerán para siempre en la memoria”, se lee en la descripción de la publicación.

El 29 de junio de 1970, Günther Messner, de 24 años, fue declarado muerto tras ser alcanzado y desaparecer bajo una avalancha mientras descendía del Nanga Parbat por la cara del glaciar Diamir.



Debido a las dificultades que presentaba conquistar esta cumbre de 8.125 metros y las muertes que se habían producido entre los montañistas que quisieron escalarla, Nanga Parbat era conocida como 'la montaña asesina'.



(Le puede interesar: 'Lightyear' prohibida en Emiratos Árabes por beso entre dos mujeres).



Tras la muerte del hombre, oriundo de la región italiana de Tirol del Sur, muchas personas señalaron a su hermano Reinhold como responsable de esta tragedia.



Básicamente, las acusaciones decían que él había abandonado a su familiar en la montaña para ganar la gloria de llegar a la cumbre de modo solitario.

'La montaña nunca miente'

“El recuerdo de esa experiencia sigue vivo en mí, también porque me vi obligado durante 50 años a defenderme de quienes intentaban acusarme de dejar morir a mi hermano, por haberlo abandonado para hacerme noticia”, señaló Reinhold Messner al periódico italiano 'Corriere Della Sera'.



“Emocionalmente vivo en paz, pero esa tragedia siempre será parte de mi vida”, agregó el montañista, que se convertiría con los años en el primer escalador en conquistar las cumbres de las 14 montañas con una altura superior a los 8.000 metros y el primero en escalar el Everest sin suministro de oxígeno.



“Me llamaron fratricida por la voluntad de algunos de fama y dinero, un verdadero crimen”, señaló Reinhold.



Además, el alpinista considera que el hallazgo de esa bota lo exonera completamente de las acusaciones, ya que la posición del calzado prueba que Günther se encontraba en el descenso y no en el ascenso de la montaña.



(Siga leyendo: China 'no dudará en iniciar una guerra' por Taiwán).

En 2005, en un lugar cercano al del hallazgo de esta bota, ya se habían encontrado los restos del montañista muerto junto a la otra pieza de calzado.



“Los restos fueron encontrados en la ladera que yo siempre había dicho que era el lugar donde lo vi desaparecer", aseveró Reinhold,



"La montaña nunca miente y, si aún existiera la necesidad, el hallazgo de esta bota establece definitivamente la verdad de la muerte de mi hermano (...) Esta es una prueba irrefutable de que Günther desapareció durante el descenso, no durante el ascenso”, expresó el alpinista.



Tal como asegura Reinhold, los dos hermanos alpinistas ya habían alcanzado el pico máximo del Nanga Parbat cuando se produjo la muerte de Günther. Lo hicieron el 27 de junio de 1970, con una expedición que duró tres días y que estaba al mando del alemán Karl María Herrligkoffer.



Además, el ascenso a esta montaña tuvo el componente heroico de que se llegó a la cumbre por primera vez por la vertiente Rupal, que cuenta con una pared vertical de 4.500 metros y considerada la más alta del planeta.

'Engañé a la muerte'

Luego de llegar a lo más alto de la “montaña desnuda”, según su significado en sánscrito -una lengua clásica de la India-, los hermanos emprendieron el regreso dos días más tarde.



Cuando estaban próximos a la base, fueron alcanzados por la letal avalancha. Entonces Ghünter desapareció bajo la nieve y su hermano, quien se salvó de milagro, lo buscó durante un día y una noche. Luego se derrumbó exhausto.



(Lea además: Viruela del mono: Venezuela detecta el primer caso en el país).

Seis días después, un grupo de sherpas, una etnia que habita en las regiones montañosas de Nepal, rescataron al Güthner cuando ya todos sus compañeros de expedición lo creían muerto.



“Cuando me encontraron en el valle, no había comido durante seis días y pesaba 56 kilos. Engañé a la muerte”, diría luego el alpinista sobre su increíble supervivencia, que solo le dejó como secuela la amputación parcial de algunos dedos de sus pies.



Debido al mítico ascenso al Nanga Parbat y a las demás hazañas que realizó en los picos más altos del planeta, Reinhold Messner es considerado por muchos dentro del ámbito de los escaladores como el montañista más grande de todos los tiempos.



Sin embargo, la sombra de las acusaciones lo acompañó durante más de medio siglo, hasta el hallazgo de la segunda bota de su hermano.

Más noticias

Grupo de feminicidas enfrentarían pena de muerte en China.

EE. UU. y Seúl advierten a Corea del Norte que responderán a ensayo nuclear.

China asegura que impedirá independencia de Taiwán en medio de tensiones.

Irán sospecha que Israel envenenó a dos científicos.

EE. UU. advierte que acciones de Irán pueden agravar crisis nuclear.

LA NACIÓN / Argentina (GDA).