La historia detrás del asesinato y desmembramiento del médico cirujano colombiano Edwin Arrieta ha sido bastante polémica -e intrigante- debido a las versiones que el confeso asesino, Daniel Sancho, ha dado al respecto; así como su activa colaboración con las autoridades de Tailandia.



Ahora, se ha revelado nueva información sobre los planes a futuro que tendría Arrieta en España, los cuales podrían incluir a Sancho.

(No deje de leer: No fue por redes: nueva versión sobre cómo se conocieron Edwin Arrieta y Daniel Sancho).

El trágico suceso fue descubierto el pasado 5 de agosto. Pocos días después, el hijo del actor español Rodolfo Sancho confesó haber cometido el homicidio del colombiano.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Sancho, joven español. Foto: YouTube: Puro disfrute

Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin FACEBOOK

TWITTER

Los hallazgos se dieron luego de que el asesino asegurara: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".



Más adelante, durante una declaración de la Policía, el agente encargado del caso lo denominó como un "asesinato premeditado" con el propósito de "poner fin a la relación" que tenían.

Sin embargo, en una entrevista publicada por la revista ¡Hola!, se puede leer que Arrieta probablemente pensaba de manera diferente.

'Busco expandirme a España'

Desde el primer día, Sancho dijo que se sentía intimidado por el cordobés e, incluso, obligado a estar con él.



Sin embargo, en enero del 2023, el medio previamente citado habló con el cirujano y le preguntó sobre su profesión y planes a futuro.

En la charla, dijo que su "gran pasión" era operar, especialmente si se trataba de cirugías de carácter reconstructivo. Tanto así que tenía poco tiempo para él mismo.



"Me dedico cien por ciento a mis pacientes, tanto así que en muchas oportunidades no tengo tiempo para mi vida personal", dijo, para luego explicar que tenía varios pacientes alrededor del mundo. Incluso, llegó a operar en el Medio Oriente.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Foto: Redes sociales

Debido a esto, el hombre tenía planes de expandir su marca personal, no solo con su negocio, sino también con un "proyecto gastronómico" en España.

“Para el 2023, aparte de expandir mi consultorio en España, se viene un proyecto gastronómico, que es otra de mis pasiones. He dejado atrás un poco el polo, que es mi deporte favorito, porque la mayor parte de mis días la dedico a mis pacientes”, comentó.

Daniel Sancho es hijo de los actores españoles Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho, y su abuelo fue el famoso actor Sancho Gracia.



Sin embargo, el joven de 29 años no salió con un gusto particular por las cámaras o el teatro, sino que más bien se dedicó al 'arte de cocinar'.



Ha sido cocinero, tenía su propio canal de YouTube y trabajó en varios restaurantes antes del crimen.

¿Qué pasará con Daniel Sancho?



El español se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia desde el 7 de agosto, mientras sus padres y la familia del médico Edwin Arrieta alistan sus estrategias jurídicas.



Una fuente policial dijo a la agencia EFE que la Policía está concluyendo el informe de la investigación sobre el caso –en el que se detallan los móviles del crimen y las pruebas que inculpan al español, además de su confesión–. Tienen previsto entregarlo a la Fiscalía a mediados de septiembre.

Aunque la Policía entregue el informe en los próximos días, la investigación podría continuar después, pues la Fiscalía dispondría del periodo restante de los 84 días iniciales para solicitar más pruebas si lo considera necesario.



Una vez que el informe se haya entregado a la Fiscalía y esta, a su vez, remita el suyo al juez antes de noviembre, el Tribunal podría fijar la fecha del juicio y tomaría hasta 2024 para conocer la condena.

(Además: La dura respuesta de la familia de Edwin Arrieta para quienes los tildan de 'narcos').

Facebook Twitter Linkedin

La familia del colombiano Arrieta analiza sus próximos movimientos con abogados. Foto: Twitter: @DPalomino10

Por su lado, la familia del colombiano Arrieta analiza sus próximos movimientos con abogados tras conocerse la estrategia que seguirá el equipo jurídico de Daniel Sancho para que no sea condenado a muerte al confesar el asesinato del médico en Tailandia.



Luis Romero, abogado colaborador de la firma que representa a la familia del colombiano, anticipó que no solo buscarán que Sancho sea condenado; también exigirán una indemnización económica por los daños causados.

Aunque los abogados no han acordado con los allegados de Arrieta el monto a solicitar, sí analizan de cuánto podría ser. "Las indemnizaciones son algo más altas que en España, por lo que se puede esperar un mínimo de 500.000 euros (más de dos mil millones de pesos colombianos)", señaló Romero para el portal jurídico Confilegal.



El abogado así mismo dejó abierta la puerta para que ese monto aumente, dependiendo de las autoridades de Tailandia: "Ahí va a ser muy importante no solo lo que pida el ministerio fiscal tailandés, sino también la opinión de la familia".

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO