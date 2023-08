A inicios de este mes se supo del asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta a manos del chef español Daniel Sancho, quien desmembró el cuerpo del cirujano. Desde entonces se han conocido detalles de la relación que sostenían los dos hombres.



Antes de su trágico asesinato, del cual Sancho, hijo del conocido actor Rodolfo Sancho, confesó ser el autor, el médico habría compartido con amigos cercanos su intención de mudarse a España y "formalizar" su relación con Sancho.



Así es el lujoso bungalow en el que Daniel Sancho habría asesinado a Edwin Arrieta

Según el diario La Vanguardia, Arrieta, de 44 años, le había contado a sus seres más queridos su intención de comprar un apartamento en el país ibérico con el fin de estar más cerca del joven español de 29 años.

El médico cirujano tenía planes de hacer los trámites para homologar su título de médico en España, con el objetivo de abrir clínicas en Madrid y Barcelona.



Sin embargo, el gran sueño de Arrieta era radicarse en España para hacer "oficial" su relación con Sancho.



El periodista José Ángel Leiras, en el programa Fiesta, reveló algunos detalles de los planes de Arrieta antes de su asesinato. Carlos Zuleta, un amigo cercano de Arrieta, le contó a Leiras los propósitos que el cirujano quería cumplir en su nueva etapa en España.



Fiesta de luna llena: la rumba en Tailandia donde se encontrarían Arrieta y Sancho



"Hace tres meses más o menos, en el bautizo de mi hija, Edwin me compartió sus planes. Quería mudarse a España y estaba pensando en adquirir un apartamento", reveló Zuleta.

Edwin Arrieta y Daniel Sancho viajando en motocicleta Foto: Suministrado

Zuleta reveló que el médico le contó de la "relación oculta" que sostenía con el español. "Existe un chico que se llama Dani con el que mantiene una relación y su intención es formalizarla como pareja de hecho", dijo Zuleta.



Pero mientras Arrieta tenía esas metas de continuar su vida profesional en España y estar junto al cocinero, este no quería saber nada de esos planes. Según las autoridades tailandesas, Sancho deja al cirujano como una especie de acosador.



“Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, invertir en la empresa de la cual soy socio. Habló de proyectos juntos, de ir a México, Chile, Colombia, de abrir un restaurante. Pero para él, todo eso era una cortina de humo. Su verdadero deseo era que yo fuera su pareja”, explicó Sancho a la policía de Tailandia.



La Policía de Tailandia busca las últimas pruebas por el crimen contra Edwin Arrieta



El español, incluso, aseveró haber recibido amenazas de muerte por parte de Arrieta, al parecer, para obligarlo a estar con él, "lo cual habría afectado su salud mental".

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS