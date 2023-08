Daniel Sancho permanece en una cárcel de Tailandia luego de confesar el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta, quien había viajado a ese país de vacaciones. El cirujano fue desmembrado; sus restos fueron arrojados a un vertedero y al mar, según reveló el joven español.

En las primeras pesquisas de las autoridades, se hallaron 80 mil dólares en efectivo (más de 320 millones de pesos colombianos) y una cadena de oro, las cuales estaban en la habitación donde Sancho habría cometido el crimen.

(Puede leer: Paso a paso: así fue asesinato de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho en Tailandia).

"Estoy dando la pelea por que se haga justicia con el caso de mi hermano, porque a quien le dieron muerte no fue a un animal. No creo que alguien sea capaz de coger una cucaracha para irle arrancando las paticas una a una, eso no lo hace nadie", señaló su hermana Darling Arrieta para EL TIEMPO.

(Siga leyendo: 'Él tiene que pagar con cárcel, pero no con pena de muerte': familia de Edwin Arrieta).

La familia del colombiano ha reiterado que estaba de vacaciones, pues era un apasionado por los viajes. Incluso, hacía planes con sus amigos de México o España. Eso sí, no sabían que conociera al señalado homicida.

Facebook Twitter Linkedin

Edwin Arrieta, colombiano asesinado en Tailandia. Foto: Redes sociales

"No tenía idea de que existiera alguien que se llamaba Daniel Sancho", precisó la hermana, en otra charla con el canal español Telecinco.

(Además: ¿Cuál era la relación entre Edwin Arrieta y Daniel Sancho? Esto dicen amigos de víctima).

Además, contó que en la última comunicación se había mostrado contento: "Recibí la última llamada de él hace ocho días a las ocho de la noche. Me contó su travesía, que había visto unos disfraces y vestidos para mi hija, que era su ahijada. Esa fue la última vez que le escuché la voz".

Frente a por qué el colombiano tenía en su poder 80 mil dólares, su hermana aclaró para qué lo había pensado destinar. "Como él era cirujano plástico, quería la última tecnología en ese campo. Quería comprar un equipo para cirugías de cara", expresó la mujer, desde Lorica, Córdoba.

Familia solicita condena ejemplar por crimen del médico Edwin Arrieta

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Jerónimo Sancho, presunto asesino, es escoltado por agentes de la Policía tailandesa. Foto: EFE

"Que este hombre pague por lo que le hizo a mi hermano, pero que sea en Tailandia, o hasta en Colombia, porque no lo pueden mandar para su casa en España", aseguró la hermana para este diario.

La señora Darling Arrieta insistió en que Daniel Sancho debe pagar por lo que hizo, "pero no con pena de muerte".

El código penal tailandés contempla como máximo la pena capital para delitos de asesinato, si bien, de dictarse, esta suele ser después conmutada por la cadena perpetua.



Una vez sea condenado y tras cumplir al menos cuatro años de su condena, siempre y cuando esta no sea la pena capital, Sancho tendría derecho a solicitar su traslado a una prisión española, aunque podría ser rechazado por España o por Tailandia

(Lea: Daniel Sancho envía mensaje a su novia tras asesinato de Edwin Arrieta: 'Que sea feliz').

Facebook Twitter Linkedin

El crimen habría sido perpetrado el 3 de agosto. Foto: Redes sociales / EFE

Por ahora, las autoridades de Tailandia siguen tras los restos del médico. Se han encontrado siete partes de las quince en las que el cadáver de Arrieta fue desmembrado.

También puede leer:

- Hermana de médico colombiano asesinado en Tailandia rompe su silencio: 'Cómo sufriría'.

- Los datos clave del caso de Edwin Arrieta, el médico colombiano asesinado en Tailandia.

- El otro caso de ciudadano español condenado en Tailandia por desmembramiento.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con NACIÓN y EFE