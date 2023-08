El actor español Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, pidió disculpas por el crimen que habría cometido su hijo. El protagonista de la serie El Ministerio del Tiempo se contactó con la hermana del médico Edwin Arrieta, quien fue asesinado y desmembrado en Tailandia cuando estaba de vacaciones junto al joven.

Daniel Sancho confesó el homicidio del cirujano plástico y fue trasladado a una cárcel en Tailandia mientras inicia el proceso judicial que podría extenderse por un año para conocer la condena. Las autoridades acusan al joven de los delitos de asesinato con premeditación y ocultamiento de pruebas.

El propio actor le envió un mensaje a la hermana de Arrieta, en el que rechazaba lo que ocurrió. "Hola Darling ¿Cómo estáis? Soy Rodolfo Sancho, el padre de Daniel Sancho. Lamento mucho lo sucedido con tu hermano", se lee en el texto revelado por el programa español En boca de todos.

El actor Rodolfo Sancho (izq.) y su hijo Daniel (der), capturado en Tailandia. Foto: Instagram rodolfo_sancho y Efe

También se mostraba consternado por las actuaciones de su hijo: "Pienso que tuvo que haber tenido un trastorno. Disculpa, somos dos familias destruidas. No sé qué le ha podido pasar por la cabeza a Daniel".

El mensaje de texto lo finalizó, de nuevo, excusándose: "Disculpa, estamos muy confundidos con todo esto que está pasando".

La señora Darling Arrieta se sorprendió al recibir el escrito, de acuerdo con el medio citado. "No tenían idea de que el padre de Daniel era un actor reconocido en España. Nos aseguran que es un dato que les preocupa bastante", contó el programa europeo.

Edwin Arrieta, médico. Foto: Redes sociales

Previamente, la familia Sancho había emitido un comunicado asegurando que junto a la del médico colombiano estaban viviendo una "terrible situación". "Sentimos mucho el fallecimiento de Edwin y acompañamos en el sentimiento a su familia", expresaron.

Familia solicita condena ejemplar por crimen del médico Edwin Arrieta

"Estoy dando la pelea porque se haga justicia con el caso de mi hermano, porque a quien le dieron muerte no fue a un animal. No creo que alguien sea capaz de coger una cucaracha para irle arrancando las paticas una a una, eso no lo hace nadie", señaló Darling Arrieta para EL TIEMPO.



La familia del colombiano ha reiterado que estaba de vacaciones, pues era un apasionado por los viajes. Incluso, hacía planes con sus amigos de México o España. Eso sí, no sabían que conociera al señalado homicida.

Darling Arrieta, hermana de Edwin Arrieta. Foto: EFE/ Sandra Márquez

"Que este hombre pague por lo que le hizo a mi hermano, pero que sea en Tailandia, o hasta en Colombia, porque no lo pueden mandar para su casa en España", aseguró la hermana para este diario.La señora Arrieta insistió en que Daniel Sancho debe pagar por lo que hizo, "pero no con pena de muerte".

El código penal tailandés contempla como máximo la pena capital para delitos de asesinato, si bien, de dictarse, esta suele ser después conmutada por la cadena perpetua.



Una vez sea condenado y tras cumplir al menos cuatro años de su condena, siempre y cuando esta no sea la pena capital, Sancho tendría derecho a solicitar su traslado a una prisión española, aunque podría ser rechazado por España o por Tailandia.

El equipo legal de Daniel Sancho explicó a la agencia EFE que la colaboración del español con el proceso podría acelerar la investigación policial y el inicio del juicio.

