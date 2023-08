Mientras que el español Daniel Sancho fue enviado a la cárcel después de confesar el asesinato del médico Edwin Arriata en Tailandia, la familia del colombiano está conmocionada. Darling Arrieta, hermana del galeno, entre lágrimas lamentó su muerte y arremetió contra el señalado homicida.

.

Aunque la familia había optado por mantenerse callada para no entorpecer las investigaciones, tras recibir actualizaciones del caso decidieron romper su silencio.

"Era una persona noble, de un corazón generoso. Un excelente hijo, hermano, tío, amigo. Una persona a la que le gustaba hacer obras de caridad. Su sueño era conocer el mundo entero, por eso se la pasaba viajando", señaló la hermana, en diálogo con Noticias Caracol.

Incluso, afirmó que la madre del cirujano plástico le pedía que no viajara tanto: "Ella siempre estaba preocupada, le decía 'Edwin, deja de estar volando tanto. ¿No te da miedo estar cogiendo tanto avión?'".

Edwin Arrieta, colombiano asesinado en Tailandia. Foto: Twitter @DPalomino10

Desde Lórica, Córdoba, la mujer se mostró en 'shock' al saber que el médico fue desmembrado: "Me tortura todos los días y las noches desde que sé que le pasó eso. ¿Cómo sufriría? No sabemos si este hombre lo mató y luego le hizo eso o si vivo le hizo eso".

Además, negó que la familia conociera a Sancho: "Solo sabíamos que mi hermano tenía unos amigos en España". Y lo acusó de "ensuciar" el nombre del médico: "Esa persona está usando la ausencia de mi hermano, quien no se puede defender".

.

En otras declaraciones a medios españoles, la hermana afirmó que Sancho "no solo ha desmembrado a Edwin, sino que desmembró a mi familia, a nosotros nos arrancó el corazón vivos". Por tanto, exigió que el hombre reciba una condena ejemplar.

Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Foto: Redes sociales

La familia dice estar a la espera de una notificación formal con tal de poder enviar abogados a Tailandia y también para repatriar el cuerpo de Arrieta.

Daniel Sancho, en prisión provisional en Tailandia tras declararse culpable de asesinato

El joven español ingresó este lunes 7 de agosto de manera provisional en la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia, después de declararse culpable ante un juez del asesinato del colombiano cuando estaban de vacaciones.

.

Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo, presunto asesino, es escoltado por agentes de la Policía tailandesa. Foto: EFE

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró a la agencia EFE.

El juez del tribunal provincial de Koh Samui decretó prisión provisional para Sancho a la espera de juicio, tras presentar los cargos de asesinato con premeditación y ocultación de pruebas de un delito, de los que el español se declaró culpable.



Durante la vista, el juez explicó a Sancho que el hecho de declararse culpable podría reducir sustancialmente la pena, dijeron a EFE las mismas fuentes.



El código penal tailandés contempla como máximo la pena de muerte para delitos de asesinato, si bien, de dictarse, esta suele ser después conmutada por la cadena perpetua.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE