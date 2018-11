Dolce & Gabbana pide perdón a China por publicidad considerada racista

La marca de moda italiana Dolce & Gabbana pidió disculpas al público chino este viernes tras la polémica suscitada por la publicación de un video considerado racista contra China, que llevó a la firma a cancelar un desfile en Shanghái y que está afectando sus ventas en el país asiático.



"Lo sentimos muchísimo y queremos pedir disculpas a los chinos en todo el mundo", dicen los modistos en un video de disculpa publicado este viernes en Sina Weibo, el equivalente chino a Twitter. Este martes, Dolce & Gabbana se vio obligada a cancelar un desfile previsto en la ciudad de Shanghái tras la polémica suscitada por unos videos publicitarios, en los que aparece una mujer china intentando comer con dificultad comida italiana con palillos, que fueron considerados racistas.

En la grabación publicada este viernes, de un minuto y medio de duración, Stefano Gabbana y Domenico Dolce comparecen sentados frente a la cámara para asegurar que "han reflexionado seriamente" y que están "muy impactados por todo lo ocurrido" y el daño que han causado.

"En nuestra familia nos han enseñado a respetar la diversidad de todas las culturas del mundo, y nos disculpamos si hemos cometido el error de malinterpretar la vuestra", dice Gabbana hablando en italiano en el video, con subtítulos en inglés y en chino.



"Amamos la cultura china, hemos visitado el país muchas veces", afirma el modisto y añade que "nunca" olvidarán la lección. "No sucederá más", señala, por su parte, Dolce, que pide perdón "de todo corazón" e implora al público chino que acepte su disculpa.



La crisis, sin embargo, no dio muestras de mejorar este viernes y sus artículos ya no pueden encontrarse en gigantescas plataformas de compra en línea como las populares Taobao.com, JD.com y Amazon China.



Además, la minorista Lane Crawford afirmó este viernes que va a retirar la marca de sus tiendas y plataformas en línea en China después de que los clientes devolviesen artículos de la firma italiana, señaló el diario hongkonés South China Morning Post.

Algunos usuarios de Sina Weibo incluso mostraron imágenes de gente tirando los productos de la marca y a algunos empleados de boutiques retirando artículos.



La cancelación del desfile se produjo después de que varias modelos que iban a participar se negasen, después de salieran a la luz presuntos mensajes privados de Gabbana en los que hablaba con desprecio sobre el país asiático: "un país de mierda", "ignorante" y que "apesta a mafia".



A través de las redes sociales, el diseñador desmintió los mismos y aseguró que le habían robado la identidad de su cuenta y posteriormente la marca lamentó la "desafortunada" cancelación de un evento con el que querían "homenajear a China".



El caso ha indignado fuertemente a la sociedad china y sobre él se ha pronunciado el propio ministerio de Asuntos Exteriores cuyo portavoz Geng Shuang respondió este jueves a una pregunta de los periodistas y dijo que el incidente "no es un asunto diplomático" y que China "no desearía que escalara a esto".



EFE