Histórica despenalización de la homosexualidad en India

El combate por la igualdad de los derechos de la comunidad LGBT ganó este jueves una histórica batalla con la despenalización de la homosexualidad por la Corte suprema de India, la segunda nación más poblada del planeta.

La mayor instancia judicial de este país del sur de Asia, de 1.250 millones de habitantes, consideró inconstitucional un viejo artículo que condena las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.



Esta disposición "se había convertido en un arma de acoso contra la comunidad LGTB", declaró el presidente de la Corte suprema, Dipak Misra.



Imágenes difundidas por la televisión india muestran a militantes de la causa homosexual llorando de alegría y abrazándose, tras la lectura de la sentencia.

Según el código penal indio, que data de la era colonial británica, la homosexualidad podía ser castigada hasta con cadena perpetua. Pero, de hecho, las condenas por relación entre personas del mismo sexo eran rarísimas.



El artículo 377 de código penal, objeto de una larga batalla judicial en los últimos 20 años, prohibía "cualquier relación carnal contra el orden de la naturaleza".



Un panel de cinco jueces de la Corte suprema había escuchado en julio los argumentos de los demandantes homosexuales, entre ellos varias celebridades, quienes consideraban que este artículo era contrario a la Constitución india.



Durante los debates, el gobierno nacionalista indio de Narendra Modi, conservador en temas sociales, optó por no tomar una posición en este tema y dejó que la justicia decidiera sobre la despenalización de la homosexualidad.



India se convierte así en el 124º Estado del mundo en el que los actos homosexuales no son --o ya no son-- criminalizados, según datos de la Asociación internacional de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexos.

Enfermedad mental

Aunque existe un entorno homosexual discreto en grandes ciudades de India como Delhi o Bombay, las relaciones sexuales entre hombres o entre mujeres siguen siendo muy mal vistas por la sociedad india.



Muchos indios, en especial en las zonas rurales donde reside el 70% de la población, consideran la homosexualidad como una enfermedad mental. Algunos la equiparan incluso con la zoofilia.



La despenalización de la homosexualidad fue pronunciada por primera vez en India en 2009 por la Alta Corte de Delhi, una decisión que fue saludada en todo el mundo. Sin embargo, en 2013, la situación se revierte: la Corte suprema invalidó esta decisión por cuestiones legalistas.



Esta vuelta atrás provocó gran desaliento entre los defensores de la despenalización, que lanzaron nuevos recursos judiciales.



La despenalización ordenada este jueves por esta misma Corte suprema era esperada por los observadores. En efecto, su jurisprudencia se inclinaba claramente en favor del reconocimiento de un tercer género para los transgénero y por el respeto a la vida privada.



"Es la primera etapa de la historia de muchos otros países que primero despenalizaron las relaciones homosexuales, y luego autorizaron las uniones civiles y después el matrimonio" homosexual, opinó en reciente entrevista a la AFP Keshav Suri, propietario de una cadena de hoteles de lujo que figura entre los demandantes ante la Corte suprema.



"Es una larga batalla para llegar a la igualdad de los derechos, pero estoy seguro de que al final lo conseguiremos", había agregado.



AFP