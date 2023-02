Amar sin ser correspondido es tal vez una de las experiencias más frustrantes que existen pero casi siempre la resignación llega y las personas avanzan. Lamentablemente no siempre es así y un hecho en Singapur lo comprueba.



Este es el caso de K Kawshigan, quien demandó a una mujer luego de que ella le comunicara que solamente deseaba ser su amiga cuando él quería iniciar una relación formal.

El sujeto interpuso una denuncia contra la joven, a quien exige ahora que le pague $3 millones de dólares por haberle ocasionado un “trauma emocional”.



Incluso, el hombre indica que el dinero le servirá para cubrir la pérdida de ganancias e inversiones, también “programas de rehabilitación y terapia para superar el trauma sostenido”, según los documentos anexados a la denuncia, que fueron publicados por el medio The Guardian.



La demanda detalla que ellos se conocieron en 2016, pero en 2020 él quiso iniciar una relación con ella lo que desencadenó una serie de conflictos. Cuando la mujer se niega y manifiesta su deseo de permanecer como amigos todo se complica hasta el punto en el que la mujer pide que se limite su comunicación.



Fue entonces cuando él presentó dos demandas en contra de Tara, una de ellas por 3 millones de dólares ante el Tribunal Superior por supuestamente causar "daño a su reputación estelar" y "trauma, depresión e impactos" en su vida.



Pero no contecto con esto, presentó otra demanda judicial por $22,000. debido a que alega el supuesto incumplimiento de un acuerdo para mejorar su relación.



La última demanda fue anulada a principios de enero por el subregistrador de los tribunales estatales, Lewis Tan, según lo informó el medio The Straits Times, de Singapur, quien dijo que el reclamo del Sr. Kawshigan era “manifiestamente infundado".