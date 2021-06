Detección de variante delta plus provoca inquietud en la India

La India superó este miércoles los 30 millones de infecciones por coronavirus desde el inicio de la pandemia, al tiempo que las autoridades comienzan a preocuparse por la aparición de una nueva variante del virus, conocida como delta plus y que ya está detectada en diez países.



(Además: El laboratorio en Wuhan que investigan como posible fuente del covid)

El país asiático registró 50.848 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, elevando el número total de infecciones a más de 30 millones, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Salud indio.



La India es el segundo país más afectado del mundo en términos absolutos por el coronavirus, solo por detrás de Estados Unidos, que cuenta con 33,5 millones de contagios, según la Universidad Johns Hopkins.



El país superó igualmente la barrera de los 390.000 fallecimientos desde el inicio de la pandemia, al registrar hoy 1.358 muertes.



Pese a estas cifras, los contagios se encuentran a la baja en el país asiático, mostrando los mejores números reportados en más semanas.

En India avanza la campaña de vacunación, lo que ayuda a frenar los casos mortales de covid. Foto: DIVYAKANT SOLANKI. EFE

La India experimentó una virulenta segunda ola del coronavirus que alcanzó su pico a mediados de mayo con más de 400.000 diarios, lo que provocó una sobrecarga en su sistema de salud, lo cual dejó dramáticas imágenes de hospitales y crematorios saturados.



La variante delta del coronavirus identificada originariamente en la India, y que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) circula ya en 92 países, es vista como uno de los factores que contribuyeron al espectacular aumento de los casos en la India, debido a su alta transmisibilidad.



El Gobierno informó este miércoles que se han detectado unos 40 casos de una nueva variante del coronavirus, conocida como delta plus, más contagiosa, desatando el temor a una devastadora tercera ola que, según los expertos, es inevitable.



(Lea aquí: EE. UU. no alcanzará la meta de vacunación fijada para el 4 de julio)



La variante delta plus es una versión mutada de la cepa B.1.617.2, llamada variante delta, que provocó una segunda ola de infecciones en la India.



El país administró este miércoles 5,4 millones de vacunas, en el marco de una campaña que es vista por las autoridades como la mejor defensa contra el coronavirus.

¿Qué se sabe de la nueva variante?

India clasificó la nueva variante delta plus como "preocupante", aunque según los expertos aún es demasiado pronto para saber si es más contagiosa o mortal.



De acuerdo con el diario Times of India, se han detectado entre 15 y 20 casos de la variante delta plus en diferentes estados de la India.



“Necesitamos observarlo de cerca, aunque, por ahora, la delta sigue siendo la variante dominante y más fuerte”, señaló el doctor Sujeet Singh, director del Centro Nacional para el Control de Enfermedades de Nueva Delhi, según el medio citado.



Aunque no hay certeza exacta de cuándo y cómo se originó esta nueva cepa, se cree que pudo haber llegado a fines de mayo desde Europa. “También estamos estudiando muestras retrospectivas. Hemos comenzado a analizar los detalles clínicos para comprenderlos mejor”, dijo Singh.



Según la BBC, una mutación pasa de ser una "variante de interés" a una "variante preocupante" (VOC, por su sigla en inglés) cuando muestra evidencias de que cumple al menos con uno de varios criterios: la transmisión fácil, provocar una enfermedad más grave, una neutralización reducida por anticuerpos o una reducción en la eficacia de tratamientos y vacunas.



(No deje de leer: Covid: G7 anuncia la distribución de mil millones de vacunas)



El Ministerio de Salud de India señaló que la delta plus, también conocida como AY.1, se propaga más rápidamente, se une con más facilidad a las células pulmonares y es potencialmente más resistente a la terapia con anticuerpos monoclonales, una potente infusión intravenosa de anticuerpos para neutralizar al virus.



La delta plus cuenta con una mutación extra conocida como K417N —alojada en las variantes beta y gamma, detectadas por primera vez en Sudáfrica y Brasil, respectivamente—, y mientras que la beta tuvo una correlación con el aumento de hospitalizaciones y muertes durante la primera ola de infecciones en Sudáfrica, la gamma se consideró como "altamente transmisible".

Variante delta preocupa a la Unión Europea

La variante Delta, más contagiosa que otras mutaciones del SARS-CoV-2, supondrá un

90 por ciento de los casos de coronavirus en la Unión Europea (UE) a finales de agosto, señaló este miércoles el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).



Los datos preliminares apuntan a que esta variante puede infectar también a personas que han recibido solo una dosis de las vacunas contra el coronavirus y es "probable" que circule de forma amplia durante el verano, en especial en la población más joven, que aún no ha sido vacunada, advierte el ECDC.



"Esto podría causar un riesgo de que las personas más vulnerables se infecten y enfermen de gravedad o mueran si no han completado el proceso de vacunación", consta en un comunicado de este organismo de referencia de la UE con sede en Estocolmo.



"Las buenas noticias son que las dos dosis de cualquiera de las vacunas disponibles proporcionan alta protección contra esta variante y sus consecuencias. Sin embargo, el 30 por ciento de mayores de 80 años y el 40 por ciento de mayores de 60 aún no ha completado el proceso en la UE", advierte el ECDC.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

