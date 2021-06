Delta plus: la nueva variante del coronavirus que preocupa al mundo

La India superó este miércoles los 30 millones de infecciones por coronavirus desde el inicio de la pandemia, al tiempo que las autoridades comienzan a preocuparse por la aparición de una nueva variante del virus, conocida como delta plus y que ya está detectada en diez países.



(Además: El laboratorio en Wuhan que investigan como posible fuente del covid)

El país asiático registró 50.848 nuevos contagios de covid-19 en las últimas 24 horas, elevando el número total de infecciones a más de 30 millones, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Salud indio.



La India es el segundo país más afectado del mundo en términos absolutos por el coronavirus, solo por detrás de Estados Unidos, que cuenta con 33,5 millones de contagios, según la Universidad Johns Hopkins.



El país superó igualmente la barrera de los 390.000 fallecimientos desde el inicio de la pandemia, al registrar hoy 1.358 muertes.



Pese a estas cifras, los contagios se encuentran a la baja en el país asiático, mostrando los mejores números reportados en más semanas.

Facebook Twitter Linkedin

En India avanza la campaña de vacunación, lo que ayuda a frenar los casos mortales de covid. Foto: DIVYAKANT SOLANKI / EFE

La India experimentó una virulenta segunda ola del coronavirus que alcanzó su pico a mediados de mayo con más de 400.000 diarios, lo que provocó una sobrecarga en su sistema de salud que dejó dramáticas imágenes de hospitales y crematorios saturados.



La variante delta del coronavirus identificada originariamente en la India, y que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) circula ya en 92 países, es vista como uno de los factores que contribuyeron al espectacular aumento de los casos en la India, debido a su alta transmisibilidad.



El Gobierno informó este miércoles que se han detectado unos 40 casos de una nueva variante del coronavirus, conocida como delta plus, más contagiosa, desatando el temor a una devastadora tercera ola que según los expertos es inevitable.



La variante delta plus es una versión mutada de la cepa B.1.617.2, llamada variante Delta, que provocó una segunda ola de infecciones en la India.



El país administró este miércoles 5,4 millones de vacunas, en el marco de una campaña que es vista por las autoridades como la mejor defensa contra el coronavirus.

¿Qué se sabe de la nueva variante?

India clasificó la nueva variante delta plus como "preocupante", aunque según los expertos aún es demasiado pronto para saber si es más contagiosa o mortal.



Según la BBC, una mutación pasa de ser una "variante de interés" a una "variante preocupante" (VOC, por sus siglas en inglés) cuando muestra evidencias de que cumple al menos con uno de varios criterios: la transmisión fácil, provocar una enfermedad más grave, una neutralización reducida por anticuerpos o una reducción en la eficacia de tratamientos y vacunas.



El Ministerio de Salud de India señaló que la delta plus, también conocida como AY.1, se propaga más rápidamente, se une con más facilidad a las células pulmonares y es potencialmente más resistente a la terapia con anticuerpos monoclonales, una potente infusión intravenosa de anticuerpos para neutralizar al virus.



La delta plus cuenta con una mutación extra conocida como K417N -alojada en las variantes beta y gamma, detectadas por primera vez en Sudáfrica y Brasil, respectivamente- y mientras que la beta tuvo una correlación con el aumento de hospitalizaciones y muertes durante la primera ola de infecciones en Sudáfrica, la gamma se consideró como "altamente transmisible".



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE

Le puede interesar

- Video: la extraña criatura que apareció en la India

- Muere padre de la familia más grande del mundo: 38 esposas y 89 hijos