En días pasados el actor Rodolfo Sancho viajó a Tailandia para ver a su hijo Daniel, quien es el confeso asesino del médico cirujano colombiano Edwin Arrieta.



Tras la visita con el abogado Marcos García Montes, se llegó a la conclusión de que lo mejor para Daniel Sancho sería ser juzgado en España.



García Montes ha sido el encargado de informar cuál es el paso a seguir en el caso y que su estrategia es que Sancho tenga "una condena de prisión que sea susceptible de en cuatro años estar en España".



Esto se llevaría a cabo conmutando la pena de muerte y convirtiéndola en una cadena perpetua, algo que no es muy difícil de conseguir y que se cumple en las leyes de ambos países.



Daniel Sancho, escoltado por la policía tailandesa en el puerto de la isla Koh Samui, en Tailandia. Foto: EFE

Pero antes de realizar la solicitud de que la pena de Sancho se cumpla en España, la defensa debe ocuparse de otro problema y es que la familia de la víctima Edwin Arrieta ha decidido renunciar a su abogado Khun Anan.



A pesar de que España y Tailandia no tienen un acuerdo de extradición para estos casos, los abogados de Sancho intentarán acudir a un acuerdo de 1983 en el que ambos pueden solicitar la entrega de un ciudadano nacional una vez que haya sido condenado en el otro país para cumplir parte de la pena impuesta.



Rodolfo Sancho dice que su hijo está 'muy bien cuidado' en la prisión

El protagonista de la serie El ministerio del tiempo, le dijo a la prensa española, que estaba "muy tranquilo", pues su hijo estaba "bien cuidado".



"Estoy sorprendido, me he quedado muy tranquilo (...) está muy bien cuidado por gente tremendamente amable, que es lo que me he dado cuenta de que es la gente en este país" (Sic), dijo a varios medios de comunicación que lo abordaron en el aeropuerto al salir de Tailandia.

