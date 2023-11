Defensa de Daniel Sancho alista 'cuentazo' con testigo para cambiar destino del juicio

Al llevarse a cabo la primera sesión del juicio contra Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta, el español conocido los cargos de los que se le acusa: asesinato, premeditado, ocultación y sustracción del cuerpo y destrucción de documentación ajena.



A pesar de toda la información que las autoridades de Tailandia tienen en contra del español, este se ha declarado no culpable de asesinato, premeditado y de sustracción de documentación, pero sí del descuartizamiento del cirujano colombiano.



Al parecer, Sancho, se declaró no culpable de esos dos cargos, puesto que la defensa tendría argumentos para declararlo inocente.

Uno de los abogados defensores, Marcos García Montes, ha manifestado que tienen pruebas, testificales, documentales, periciales, que acreditarían que su defensa está sustentada con hechos, no como lo han querido hacer ver.



De acuerdo con el programa 'Y ahora Sonsoles', los abogados defensores del español, tendrían un testigo que puede probar su inocencia, y de esta forma podrían acreditar que no se trató de un asesinato premeditado.



En el programa, uno de los abogados, manifestó: "centrarse en el mecanismo de la muerte, cómo se produce, y si es un homicidio, un asesinato, un homicidio imprudente, o no es nada, porque hay un eximente pleno; y ahí es donde estamos trabajando".



El grupo de abogados defensores también manifiestan que en manos de las autoridades se encuentran varios vídeos que mostraría que antes del homicidio hubo una pelea, por lo que esta sería una de las pruebas que aportaría para demostrar que no hubo premeditación.



"Aportaremos imágenes porque este hombre cae en un forcejeo hacia una bañera y casi se fractura el occipital, que es la causa de la muerte, con lo que estamos en un homicidio imprudente como máximo", puntualizó García Montes.



Esa fue la información que le proporcionaron al magacín, pero aún no se conoce si además de las pruebas en video, tengan a una persona clave que les ayude a desvirtuar la investigación de las autoridades.

