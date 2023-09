A un mes del crimen del médico colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, fue divulgado el video de la confesión y reconstrucción del asesinato que Daniel Sancho le hizo a la Policía. Con frivolidad, el joven español les relató a las autoridades por qué había discutido con el cirujano plástico y lo había agredido de muerte.

En contexto:

- Video: filtran escabrosa confesión de Daniel Sancho sobre el crimen de Edwin Arrieta.

- Mamá de Edwin Arrieta habla por primera vez: 'Que Dios perdone a Daniel Sancho, yo no'.

- Dura condena e indemnización millonaria de Daniel Sancho: lo que busca familia de Edwin Arrieta.

Acompañado de varios uniformados, el hijo de los reconocidos actores Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo visitó el hotel Haad Salad Villa, de la isla tailandesa Ko Pha Ngan. Allí había estado el 2 de agosto con Arrieta, pues esperaban disfrutar de unos días de vacaciones.

'Esto tiene que acabar ya': ¿por qué discutieron Edwin Arrieta y Daniel Sancho?

En la habitación del hotel se desató una discusión entre ambos porque, según Sancho, no quería acceder a los pedidos de Arrieta.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Foto: Redes sociales

"Estábamos hablando un poco de todo. Le dije 'esto tiene que acabar ya'", le señaló a la Policía, en el video revelado por el programa español Y ahora Sonsoles del canal Antena 3.

'Le di un puñetazo'

Arrieta estaba sacando su equipaje cuando el joven lo atacó: "Me levanté y le di un puñetazo".

Por el forcejo, ambos llegaron hasta el baño, donde Sancho siguió agrediéndolo. "Yo lo tomé y él me mordió. Luego, lo tomé hacia mí, lo tiré y se golpeó", relató.

(Lea: La inesperada videollamada de amiga de Edwin Arrieta con Daniel Sancho antes del crimen).

'En poco tiempo, todo estaba lleno de sangre'

Según la versión de Sancho, al empujarlo, Arrieta sufrió un duro golpe en la nuca contra el mueble del lavamanos: "En poco tiempo, todo estaba lleno de sangre. Y lo golpeé otra vez".

La necropsia reveló que el médico no murió producto del golpe contra el lavamanos. Sancho lo agredió con sevicia y le cortó el cuello. "Se ha confirmado que la causa de la muerte fue el corte en el cuello", precisó en su momento Surachate Hakparn, subdirector de Policía de Tailandia.

El joven español movió el cuerpo de Arrieta hasta la ducha para intentar eliminar los rastros. "Abrí la ducha para que el agua se llevará la sangre porque había mucha sangre saliendo".

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Sancho explicándole a la Policía qué pasó en la ducha. Foto: Policía de Tailandia.

'Traje la sierra, el machete'

Previo a la cita con Arrieta, Sancho fue visto en supermercados comprando bolsas, cuchillos y otros elementos cortopunzantes. El registro de sus compras quedó en facturas y cámaras de seguridad. Para la Policía de Tailandia, esta es una de las pruebas para acusarlo por asesinato premeditado: había planeado con detalle cómo atentar contra la vida del colombiano.

(Siga leyendo: Hermana de Edwin Arrieta revela cómo cayó Daniel Sancho al chatear con ella: 'Sospeché').

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Sancho en el supermercado. Foto: Policía de Tailandia.

Al abrir la ducha y esperar varios minutos, utilizó esos elementos que había comprado. "Empecé a traer las bolsas, traje la sierra, el machete. Y luego empecé a... Uf", dijo.

Los investigadores le solicitaron que recreara cómo cortó el cuerpo de Arrieta, pero Sancho estaba abrumado. "¿Es realmente necesario?", les cuestionó.

'Lo dejé en la nevera'

Al final de su confesión, Sancho afirmó que introdujo el cuerpo del médico en la nevera de la habitación. Justo colapsó cuando le explicaba a la Policía ese punto. "Dejémoslo descansar", ordenó un uniformado al verlo en 'shock' por lo que había relatado.

🛑4 videos en un tweet.🛑EXCLUSIVA. LA CONFESIÓN DE DANIEL SANCHO. Así relata Daniel paso a paso la reconstrucción de los hechos del asesinato a Edwing . Que fuerte verlo con esa tranquilidad recreando la escena: Puse el agua caliente a tope para que no se coagulara la sangre. 😱 pic.twitter.com/mWoYZ7TT6F — Carito (@770carito) September 4, 2023

En la reconstrucción de los hechos, se estableció que tras el crimen el joven salió del hotel con bolsas y maletas en distintas oportunidades, como quedó grabado en cámaras de seguridad.

Facebook Twitter Linkedin

Desplazamientos de Daniel Sancho tras el crimen. Foto: Policía de Tailandia.

Se le fotografió a las 7:57 p. m. del 2 de agosto, 8:25 p. m., 11:32 p. m. y 2:49 a. m. del 3 de agosto, mientras se transportaba en la moto. Así mismo, fue captado a las 6:22 a. m., 6:57 a. m., 11:13 p. m. y 11:41 p. m. del 3 de agosto con maletas. Según la Policía, ahí llevaba el cuerpo del colombiano para arrojarlo en un basurero y en el mar.

"No puede haber otra persona, no hemos encontrado grabaciones en las cámaras de seguridad ni restos de otras personas. De acuerdo con las pruebas que tenemos del lugar del crimen, hubo un solo perpetrador", sentenció la Policía.

(Además: Descubren quién habría 'traicionado' a Daniel Sancho en Instagram con fotos inéditas).

'Él ya no se puede defender, no le puede refutar lo que está diciendo': familia de Edwin Arrieta

Desde el principio, la familia del médico ha dicho que el único responsable del asesinato es Daniel Sancho.

"Que este hombre pague por lo que le hizo a mi hermano, pero que sea en Tailandia, o hasta en Colombia, porque no lo pueden mandar para su casa en España. Mi hermano es la víctima y están tratando de darle un rumbo diferente a todo este horror. Él ya no se puede defender, no le puede refutar lo que está diciendo", comentó Darling Arrieta, hermana, en una charla pasada con EL TIEMPO.

Facebook Twitter Linkedin

Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Foto: Redes sociales / YouTube: Puro disfrute

"Esta persona es fría, no se siente acongojado, no se ve arrepentido de lo que hizo y además está inventando cosas. Nosotros somos muy creyentes y el único que tiene derecho a quitarnos la vida es Dios, los humanos no. Él tiene que pagar con cárcel lo que hizo, pero no con pena de muerte", añadió.

La Policía tiene hasta octubre de este 2023 para enviar los informes de investigación a la Fiscalía de Tailandia. Una vez sean analizados, se citará a juicio y se conocerá en definitiva la estrategia de los abogados de Sancho para evitar que sea condenado a la pena capital.

El juicio por el crimen del colombiano tendría lugar en 2024, por lo que Sancho estará en prisión provisional durante este tiempo.

También puede leer:

- Mamá de Edwin Arrieta habla por primera vez: 'Que Dios perdone a Daniel Sancho, yo no'.

- La dura respuesta de la familia de Edwin Arrieta para quienes los tildan de 'narcos'.

- Hermana de Edwin Arrieta revela cómo cayó Daniel Sancho al chatear con ella: 'Sospeché'.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS