Con una recreación por parte de los policías y una actitud bastante colaborativa, el cocinero Daniel Sancho le contó -e incluso mostró- a las autoridades, cómo habría asesinado y desmembrado en 14 partes al médico cirujano Edwin Arrieta.



Según un video grabado por la Policía tailandesa, el hombre de 29 volvió al lujoso bungalow en el que ocurrió el crimen para confesar, con ayuda de una traductora, todo lo sucedido.

(No deje de leer: 'Estoy sorprendido...': papá de Daniel Sancho revela su verdadero estado en la cárcel).

Las imágenes fueron reveladas, en exclusiva, por el programa de televisión Vamos a ver, del canal español Telecinco. Allí, se observa cómo un policía, vestido de rojo, imita la posición del cuerpo de Edwin Arrieta, mientras que Sancho le dice a la traductora lo que hizo.

Sancho regresa al lugar del asesinato

Cabe recordar que el trágico suceso fue descubierto el pasado 5 de agosto. Pocos días después, el hijo del actor Rodolfo Sancho confesó haber cometido el homicidio del colombiano de 44 años.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Sancho. Foto: Redes sociales

Los hallazgos se dieron luego de que el asesino asegurara que: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".



Más adelante, durante una declaración de la Policía, el agente encargado del caso lo denominó como un "asesinato premeditado" con el propósito de "poner fin a la relación" que tenían.

Esto, en gran parte por la confesión que hizo al volver al lugar del asesinato. Allí, junto a un grupo de investigadores, recreó la escena del crimen.

'Traje la sierra y el machete'

"Puse el agua caliente a tope, para que la sangre no se coagulara y se pegara", dice el confeso asesino en inglés, a la traductora que lo acompaña. A su alrededor, varios agentes de la Policía toman nota, ayudan recrear y siguen de cerca el relato.

Según su confesión, todo comenzó por una discusión entre ellos dos. Fue entonces cuando lo empujó al lavamanos, y empezó a golpear la cabeza de Arrieta, de manera repetitiva, contra la esquina del mueble. Después, entre risas, le muestra a la Policía como lo arrastró hacia la regadera, lugar en el que abre la llave del agua caliente, para luego dejar el cuerpo en el suelo, traer varias bolsas de basura y, posteriormente, una sierra y un machete.

"Traje la sierra, un machete. Los cogí, los traje para acá (el baño), y luego giré el cuerpo", especificó, mientras que uno de los policías seguía las instrucciones de Sancho. Tras esto, dijo que lo había puesto boca abajo y con un cuchillo, comenzó a cortar sus extremidades.

Además, explicó que después metió el cuerpo a las bolsas de basura, las cuales fueron encontradas horas más tarde por las autoridades.

"Estaba allí y empecé a meterlo en bolsas, pero en bolsas negras. No miraba lo que metía en cada bolsa. El dinero de Edwin estaba en su mochila", relató el chef español.

(Siga leyendo: Rodolfo Sancho arremete al ver a hijo Daniel en cárcel: 'No van a conseguir lágrimas').

Así mismo, otra de las cosas que más llamó la atención en el video, fue que los oficiales accedieron a varias peticiones particulares una vez en el lugar del crimen. De hecho, antes de la confesión, le permitieron a Sancho utilizar el baño y la ducha, con el fin de que este se sintiera confiado y pudiera seguir entregándoles información.

El lujoso lugar del crimen

El bungalow en el que sucedió el crimen está situado en una villa aislada de la isla de Koh Phangan, en una de las zonas más exclusivas de ese lugar.



Sancho alquiló el sitio por tres días para descansar y encontrarse allí con Arrieta. Habría pagado un total de 480 euros en total, lo que corresponde a 160 euros la noche o 690.000 pesos diarios.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Sancho alquiló el bungalow. Foto: Captura de video Antena 3/EFE

Según un video difundido por el canal español Antena 3, el lugar es muy lujoso y amplio. Tiene 200 metros cuadrados de jardín, mientras el apartamento es de unos 100 metros.



Al entrar, lo primero que se ve es una piscina pequeña con vista al jardín. En una segunda planta hay una cómoda sala con televisor y un sofá. Sentado en ese último mueble le tomaron a Sancho una de las primeras fotografías como detenido.

El cuarto del apartamento es totalmente blanco y cuenta con una cama grande. El baño de esa alcoba sí es muy pequeño y allí es donde, se presume, Sancho habría asesinado al médico colombiano. La Policía de Tailandia ha señalado que el español limpió el baño antes de que llegaran las autoridades.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO