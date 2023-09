Gimnasio, entrenamiento de boxeo, de Muay Thai, comidas a la carta y un trato especial: así es la vida de Daniel Sancho, un joven de 29 años que confesó haber asesinado brutalmente al colombiano Edwin Arrieta.



Cabe recordar que el cuerpo desmembrado del médico colombiano fue descubierto el pasado 5 de agosto, cuando las autoridades encontraron varias partes en diferentes puntos de la isla de Koh Phangan, incluyendo el mar.

Tras los interrogatorios iniciales, y la confesión de su crimen ante la Policía, Sancho fue trasladado a la prisión de la isla de Samui desde el 7 de agosto, cuando pasó a disposición judicial tras ser detenido dos días antes en la vecina isla de Phanghan.



Ahora bien, a pesar de la polémica, su madre, Silvia Bronchalo, lo ha visitado en múltiples ocasiones, mostrando su apoyo en el proceso.



Sin embargo, hace poco su padre, Rodolfo Sancho, visitó por primera vez a su hijo tras haber optado por mantener silencio. Incluso, sorprendió que contara como es la vida del confeso homicida en prisión.

Daniel Sancho pagaría por mejores comidas. Foto: EFE-EPA-SITTHIPONG CHAROENJAI

El verdadero estado de Daniel Sancho en la cárcel

El protagonista de la serie El ministerio del tiempo, le dijo a la prensa española, que estaba "muy tranquilo", pues su hijo estaba "bien cuidado".

"Estoy sorprendido, me he quedado muy tranquilo (...) está muy bien cuidado por gente tremendamente amable, que es lo que me he dado cuenta de que es la gente en este país" (Sic), dijo a varios medios de comunicación que lo abordaron en el aeropuerto al salir de Tailandia.

Según el programa español Fiesta, así como el actor, han dicho que las autoridades han cuidado de Sancho en prisión, velando por su seguridad y "esperando que se adapte".



Así mismo, contó que cuenta con varios beneficios dentro del complejo.

¿Pagar por beneficios? Así es la 'vida de lujo' de Daniel Sancho

"Ellos tienen un gimnasio, donde hace boxeo y Muay Thai, que le encanta", dijo Rodolfo Sancho, de acuerdo con el medio Lecturas.

Rodolfo Sancho a las afueras de la cárcel de Tailandia en la que se encuentra Daniel Sancho. Foto: EFE

Así mismo, expresó que estaba agradecido con las autoridades, pues fueron flexibles al momento de su visita.



"Me han dejado estar mucho más tiempo con Daniel del que estaba previsto y estipulado", citó el medio español. Pero, ¿por qué el joven de 29 años tendría tales beneficios, si en teoría se le advirtió que iba a tener el mismo trato que las otras personas privadas de su libertad?

En el programa de actualidad Y ahora Sonsoles, emitido por el canal Antena 3, un reo que compartió celda con el acusado reveló que ciertos tratos estarían relacionados con el poder adquisitivo que tiene.



"Tiene mucho dinero porque su madre ha ido varias veces", dijo el hombre, para luego explicar que, al parecer, Bronchalo dejó una cantidad significativa de bats en sus visitas.

Silvia Bronchalo, mamá de Daniel Sancho. Foto: EFE/EPA/SITTHIPONG CHAROENJAI

Gracias a esto, ha podido acceder a comidas más costosas, masajes, servicios de limpieza por parte de sus compañeros, e incluso para acceder a ciertas comodidades, como el cambio de cama o más visitas.

"Él pide cosas. La cama que tenía era muy fina y pidió una mejor (...) tiene más privilegios en compación con el resto", dijo la fuente al programa.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

