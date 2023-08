Daniel Sancho, confeso asesino del medico colombiano Edwin Arrieta, sigue detenido en prisión preventiva en la cárcel de Koh Samui esperando su destino. A diferencia de las cárceles españolas, aquí la comida es insuficiente y de baja calidad, la higiene es deficiente, las "camas" son colchonetas y hay presos encadenados.

Tras superar un aislamiento de 10 días debido a los protocolos del covid-19 en Tailandia, el chef encontró un rayo de esperanza al recibir la semana pasada la visita de su madre, Silvia Bronchalo.



Además, recientemente le llegó una modesta suma de dinero que le permitirá mejorar sus condiciones en la prisión y acceder a mejor comida, uno de los pedidos que hizo desde que entró en la cárcel.

Foto de archivo de Rodolfo Sancho y Daniel Sancho Foto: EFE

No obstante, la visita de su madre no será la única para el joven. Según la portavoz familiar, pronto se espera la presencia de su padre, Rodolfo Sancho, en Tailandia.



Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho, compartió uno de los motivos detrás de la decisión del intérprete de no viajar antes a Tailandia: "Tiene que rearmarse para poder enfrentarse a ese viaje. Tampoco puedes ir si tú no estás bien. Él está abatido".



Se dice que la expareja podría incluso ofrecer una rueda de prensa conjunta para abordar la situación de Sancho. Las circunstancias toman un giro con la posible colaboración de ambos en medio de esta coyuntura según información de Vanguardia.



El español de 29 años confesó el crimen contra Edwin Arieta. Foto: EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN

Aparte de sus padres, Daniel confeccionó una lista que incluye ocho nombres con permiso para visitarlo en el centro penitenciario.



Entre estos se encuentran su abuela Noela, sus tíos y allegados cercanos, según informó recientemente la revista 'Lecturas'.



Sin embargo, hay un nombre ausente en la lista: su hasta ahora novia, Paula, de quien no se ha tenido información sobre si tendrá acceso a la prisión en un futuro próximo.

Sancho, de 29 años, hijo y nieto de conocidos actores españoles, fue acusado por la Policía de Tailandia de asesinato premeditado después de que confesó haber matado y descuartizado al cirujano colombiano de 44 años Edwin Arrieta el pasado 2 de agosto en la isla tailandesa de Phangan.



Ambos se conocieron el año pasado a través de Instagram y habían quedado en Koh Phangan el 2 de agosto, día del asesinato y descuartizamiento del cirujano, cuyos restos fueron encontrados en varias localizaciones de la isla, incluido el mar.



Este lunes, los resultados de la autopsia indicaron que el cirujano colombiano murió al ser degollado por el joven español.

