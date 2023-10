Daniel Sancho, contra las cuerdas: revelan duro informe policial e imágenes inéditas

La Fiscalía de Tailandia analiza el informe policial sobre el crimen del médico colombiano Edwin Arrieta, de 44 años, quien fue asesinado cuando estaba de vacaciones en la isla Koh Phangan. Luego de más de dos meses, la Policía cerró la investigación y entregó una fuerte conclusión sobre Daniel Sancho, el señalado asesino.

Sancho, hijo de los reconocidos actores españoles Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, está en la cárcel de manera provisional desde el 7 de agosto, cuando le confesó a la Policía que había agredido hasta la muerte al colombiano, con quien tenía planeado asistir a las fiestas de la Luna llena.

Daniel Sancho, español. Foto: YouTube: Puro disfrute

Los restos del médico fueron recuperados del mar y un basurero tras haber sido arrojados por el propio Sancho.

La investigación involucró a unas 30 personas, entre agentes, forenses y buzos, además de 20 testigos. También se incluyeron videos de cámaras de seguridad y facturas de venta que comprobarían que compró cuchillos y productos de limpieza para atentar contra el cirujano plástico y alterar la escena del crimen.

La dura conclusión del informe contra Daniel Sancho

Desde principios de octubre, la Fiscalía revisa las pruebas y el informe de varias páginas. Aunque no se ha conocido en su totalidad, medios españoles accedieron a la conclusión de la Policía.

"El señor Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo, de nacionalidad española, acusado por matar a otra persona intencionalmente con premeditación y en secreto enterrar, ocultar, trasladar o destruir cadáveres, ocultar la muerte o causa de la muerte", se lee en el documento divulgado por el canal europeo Telecinco.

Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Foto: Redes Sociales

Como ha insistido la Policía de Tailandia en declaraciones públicos, el delito de asesinato premeditado se castiga con la pena de muerte.

Entre en la material que tienen las autoridades están imágenes tomadas por los investigadores cuando hallaron los restos de Arrieta. Las crudas fotografías, reveladas por el programa español Y ahora Sonsoles, dejan ver bolsas de basura manchadas de sangre en las que Sancho habría trasladado el cuerpo.

'No es lo mismo la premeditación que la improvisación': abogados de Daniel Sancho

Para hacer contrapeso a la investigación de la Policía, los abogados en España de Daniel Sancho elaboraron su propio informe en un intento por demostrar que el joven chef no planeó el crimen.

Aseguran que Sancho adquirió cuchillos y otros materiales, pero supuestamente no para agredir al médico cirujano.

Edwin Arrieta, médico asesinado en Tailandia. Foto: Redes sociales

"La sierra que compra Daniel es para cortar madera básicamente. En Tailandia el serrucho se usa para una fruta que no se puede cortar de otra manera y para abrir cocos. La sierra para piezas de carné es otra distinta, que se vende en ese mismo supermercado y que vale exactamente lo mismo. No se me ocurriría comprar una sierra para madera para el fin que yo pretendo", expresó Carmen Balfagón, portavoz de la familia, en televisión española.

La abogada insistió que los implementos se utilizaban para la cocina: "(Sancho) es cocinero y lo hemos acreditado".

Según ella, "no es lo mismo la premeditación que la improvisación".

¿Qué esperan para iniciar el juicio contra Daniel Sancho?

No han citado a juicio porque la Fiscalía aún cuenta con un tiempo para analizar el material y solicitar pruebas si así lo requiere. Según anunció el Tribunal, se espera que a finales de 2023 se conozca la fecha de inicio de las audiencias.

Daniel Sancho, joven español. Foto: YouTube: Puro disfrute

"Hay una acusación de asesinato premeditado porque hay preparación. Se compra un equipo para cometer un delito, está planeado. También existe el delito de ocultación y traslado de cadáver", comentó Naron Srirasan, portavoz de la Fiscalía, en una charla con el canal Telecinco.

"El cargo más grave es el de asesinato premeditado. Y el asesinato con premeditación está castigado con pena de muerte aquí en Tailandia", dejó claro el portavoz oficial.

Daniel Sancho busca abogado en ese país asiático y la familia de Edwin Arrieta no ha informado quién los representará a ellos en el proceso.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE