Posponen vista de Daniel Sancho en tribunal para que tenga traductor y asignan abogado

El tribunal de Samui, en Tailandia, pospuso este jueves la vista de Daniel Sancho hasta el próximo 13 de noviembre tras la petición del joven español, acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, de disponer de un traductor al español, según confirmó la corte.



(También: Fiscalía de Tailandia acusa a Daniel Sancho de asesinato premeditado a Edwin Arrieta).

La vista, que comenzó unas horas después de lo pactado por el tribunal, con la asistencia de Sancho, después se aplazó hasta el 13 de noviembre, ante la solicitud del acusado de disponer presencialmente de un traductor al español.



La Fiscalía presentó este miércoles su informe ante el tribunal, en el que acusa a Sancho de tres delitos: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena.



(No deje de leer: Papá de Daniel Sancho toma medida apresurada al conocer demoledor informe de Fiscalía).

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo (C), presunto asesino, es escoltado por agentes de la policía tailandesa. Foto: EFE

El tribunal de Samui también le asignó este jueves un abogado de oficio a Daniel Sancho. El abogado, Krit Sudthanom, afirmó en las puertas del juzgado que no se ha reunido aún con Sancho y que no lo hará hasta el 13 de noviembre,



El español, de 29 años, no tenía abogado en Tailandia -donde solo puede ser defendido por un letrado tailandés- desde el 7 de septiembre, después de que el padre del acusado, el actor español Rodolfo Sancho, prescindiera de los servicios del abogado tailandés Anan Chuayprabat por "discrepancias en la defensa".



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Con información de EFE

Más noticias en EL TIEMPO