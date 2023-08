La Policía tailandesa ha recibido los primeros resultados de la autopsia de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano cuyo asesinato y descuartizamiento ha confesado el español Daniel Sancho, pero afirmó que todavía no puede revelar los resultados.



"Hemos recibido algunos resultados de la autopsia, los cuales estamos examinando y no podemos revelar todavía", dijo este viernes a EFE Suteep Chadakarn, policía involucrado en la investigación del caso, desde la comisaría de Koh Phangan, isla al sur de Tailandia donde tuvo lugar el crimen el pasado 2 de agosto.



El agente relató que todavía buscan partes del cuerpo de Arrieta, y que se han encontrado 8 de las 17 en las que en principio fue descuartizado, si bien inicialmente la Policía había hablado de 15 partes.



"Las buscamos especialmente en la playa", indicó Suteep Chadakarn.



El hecho de que la Policía no cuente con todas las partes del cuerpo de la victima podría estar dificultando los resultados concluyentes de la autopsia, explicaron a EFE fuentes jurídicas.

Edwin Arrieta, médico. Foto: Redes sociales

El policía añadió además que todavía tiene que "interrogar a más testigos antes de concluir el caso, lo que se espera que ocurra este mes", sin que haya certezas en este sentido.



La finalización de la investigación policial ha generado confusión desde que el martes el número dos de la Policía de Tailandia, el mediático Surachate Hakparn, ofreció una rueda de prensa en la comisaría de Koh Phangan, en la que aseguró que ya hay suficientes pruebas para acusar a Sancho del "asesinato premeditado" de Arrieta y dio la investigación por concluida.



No obstante, la Policía reconoció ese mismo día que faltan algunas pruebas importantes, como la autopsia de la víctima.



Por su parte, el encargado de negocios de la Embajada de España en Tailandia, Vicente Cacho, afirmó este viernes tras visitar a Sancho en la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia, donde el español cumple prisión provisional desde el 7 de agosto, que la "investigación no ha terminado".



"El juicio no tiene fecha porque la investigación no ha terminado, a pesar de lo que se dijo en la rueda de prensa", afirmó hoy Cacho a los medios de comunicación congregados en las puertas de la cárcel.



Cacho, quien acompañó a Silvia Bronchalo, madre de Sancho, en la que es la segunda visita a su hijo en la cárcel, se refería a la rueda de prensa ofrecida por el número dos de la Policía de Tailandia, conocido como "Big Joke".

Camiseta de Edwin Arrieta. Foto: Policía de Tailandia.

La Fiscalía de Koh Samui afirmó el jueves a EFE no haber recibido todavía el informe de la Policía, que tiene 83 días para la investigación, iniciados desde que Sancho ingresó en prisión provisional el 7 de agosto.



Aunque la policía cerrase el caso antes de agotar el plazo de 83 días, la fiscalía todavía podría hacer uso de los días restantes una vez reciba el informe y también pedir más pruebas, antes de fijar fecha para el juicio.



Sancho, de 29 años, ha sido acusado por la Policía de asesinato premeditado después de que él mismo confesara haber matado y descuartizado al cirujano colombiano de 44 años Edwin Arrieta el pasado 2 de agosto en la isla tailandesa de Phangan.



Sancho y Arrieta, que se conocieron el año pasado a través de Instagram, habían quedado en Koh Phangan, isla próxima a Koh Samui, el 2 de agosto, día en el que tuvo lugar el asesinato y descuartizamiento del cirujano, cuyos restos han sido encontrados en varias localizaciones de la isla, incluido el mar.

EFE