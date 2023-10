Daniel Sancho: las dos mentiras que le dijo la Policía de Tailandia para que confesara

Han pasado dos meses desde que se conoció la noticia del asesinato en Tailandia del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos del chef español Daniel Sancho. Desde entonces la justicia ha intentado procesarlo por un crimen premeditado.



Una de las sorpresas más grandes que se dio en este caso, fue la rápida confesión que tuvo Daniel Sancho; según un programa español, esto se habría dado porque la policía prometió al chef dos beneficios si daba su versión a las autoridades.



Según el periodista Ángel Montoya, del programa 'Mañaneros', las autoridades del país asíatico habrían hecho promesas al joven y estas finalmente no se cumplieron, sin embargo, Sancho sí cumplió con la confesión.



Una de ellas tienen que ver con la rápida confesión de Sancho a las autoridades, según el programa, si lo hacía: "Le prometieron que lo iban a extraditar rápidamente a España y que no le iban a acusar si colaboraba”, dijo el periodista.



Pero esta no habría sido la única, pues a Daniel Sancho le prometieron no acusarlo de asesinato premeditado sino de homicidio imprudente "por una pelea por las presuntas amenazas de Edwin Arrieta y que la policía da por cierto".



Tras confesar cómo se había cometido el crimen en Tailandia y en qué lugar se habían arrojado los restos del cirujano colombiano, Daniel Sancho no vio lo que la policía del país le prometió.



El periodista dice que es muy difícil para el chef comprobar que la justicia tailandesa le prometió estas dos cosas, pues es "su palabra contra la de la policía de Tailandia", pero esto no fue lo único, pues parte de esas promesas se habría cumplido, ya que, Daniel Sancho se vio con tratos especiales en la cárcel.

¿Qué sigue en el caso de Daniel Sancho? Eso dice su exabogado

El pasado mes de agosto, el español fue llevado a una cárcel ubicada en Koh Phangan y se espera que para inicios de 2024 se conozca su condena.



Uno de los primeros abogados de Daniel Sancho, Khun Anan, quien renunció luego de que el caso se volviera mediático, habló con los medios españoles y dio fuertes declaraciones de lo que sería el destino de Sancho.



Según el abogado tailandés, él aconsejó a Daniel Sancho para colaborar con la justicia y así poder reducir su pena al máximo, pero las cosas cambiaron luego de que la familia decidiera cambiarlo por el abogado Marcos García Montes.



Khun Anan dijo a Semana España: "Si no cambian de estrategia legal, será condenado a pena de muerte sí o sí", de la misma manera, el abogado ha aclarado que la familia de Sancho ha recibido varias ofertas por parte de otros juristas que pueden tomar el caso, pero que la decisión de abandonarlo fue de él y no se debió a otros factores.



El abogado ha añadido que: "Le advertí que si insistía en adulterar la realidad al juez, estaría en la zona roja", pues, según sus declaraciones, el español comenzó a dar "excusas absurdas".

