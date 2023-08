Una amiga del médico colombiano Edwin Arrieta lo había visto departiendo con Daniel Sancho, previo al atroz crimen. El joven español confesó que asesinó al cirujano plástico en Tailandia y arrojó partes de su cuerpo a la basura y al mar. Desde entonces, está encarcelado mientras recibe citación para un juicio por el delito de asesinato premeditado.

Zamira, amiga de Arrieta, habló con el canal de crónica negra 'Triun Arts' de un youtuber español. Allí contó que el médico subió una imagen a su cuenta de Instagram semanas antes de morir.

Según ella, aparecía cenando con varios amigos, entre ellos Sancho. Zamira le escribió un mensaje a Arrieta y él a los pocos segundos le hizo una videollamada para presentarle a las personas con las que estaba.

Casualmente, la mujer es chef al igual que Sancho, por lo cual ese fue un motivo para que cruzaran más palabras. Incluso, el joven español le prometió que cuando ella viajara a España iba a cocinarle.

Daniel Sancho. Foto: Redes sociales

"A mí me parece mentira que tuve una conversación con él. En ningún momento podría pasarme por la cabeza que esa persona vaya a hacer eso", dijo la mujer para 'Triun Arts'.

La amiga del médico también quiso dejar claro que Arrieta era un hombre trabajador y que se preocupaba para "mantener bien a sus padres, su hermana y su sobrina".

De ese modo, quiso rechazar la imagen que algunos han creado de la víctima: "Cualquier basura que le quieran echar a Edwin, como la mala praxis (como cirujano) de la cual no hay demandas, cualquier cosa que hablen sin conocimiento de causa es irrelevante ante la magnitud del crimen que se ha cometido".

Los últimos mensajes que envió Daniel Sancho a otra amiga de Edwin Arrieta

Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Foto: Redes sociales

Antes de confesar el crimen, el chef intercambió un par de mensajes con Vivi Ordosgoitia, una amiga de Arrieta. Ella, preocupada, lo había contactado al no conocer el paradero del médico.

Vivi: Por favor, podrás saber que estamos súper angustiados, necesito que vayas a buscar a Edwin por donde sea.



Sancho: Sí, cojo la moto y voy a la Policía o a los hospitales.



Vivi: Ve a Ko Pha Ngan Police Station, que me dicen que él está.



Sin embargo, la joven no recibió respuestas del español durante varias horas, según reveló al programa Así es la vida del canal Telecinco. Como persistían las dudas de qué le habría pasado a Arrieta, le volvió a escribir al día siguiente.

Vivi: Por favor, Sancho. ¿Ya fuiste?



Para su sorpresa, el chef le anticipó que estaba en interrogatorio con la Policía.



Sancho: Me tienen retenido haciéndome muchas preguntas.



Vivi: No te creo. Qué susto. ¿No te imaginas dónde (Edwin) puede estar?



Sancho: No sé qué decirte, solo sé que espero que esté bien. Me tienen retenido, literalmente, toda la policía de Ko Phan Ngan.



La mujer, desde Colombia, no comprendía qué sucedía y le insistía sobre el paradero de su amigo, mientras el confeso homicida estaba capturado.



Vivi: ¿Qué ha pasado?



Sancho: Me está dando miedo esta gente.



Vivi: Tienes que estar tranquilo, eres su amigo. ¿Dónde dejó Edwin el equipaje, la maleta y las cosas de él?



Sancho: Nos fuimos de una para la fiesta, no sé. No nos quedamos en el mismo hotel.



Vivi: Seguro que lo robaron, lo dejaron tirado, búscalo por cielo y tierra.

Sin embargo, a la petición de la mujer, el joven no respondió. Para ese momento, ya se había responsabilizado del crimen y quedaba a disposición de la Policía de Tailandia.



Vivi: No dejes de contestarme, por favor.

