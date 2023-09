Desde que el actor Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, llegó a Tailandia, ha hecho todo lo posible para que la defensa de su hijo pueda evitar que le den la pena máxima, que es la condena a muerte. Para esto, el intérprete se ha armado de un nutrido grupo de abogados, que se encargarán de encontrar los recovecos del caso y de la defectuosa investigación de la policía, para así librar al asesino de Edwin Arrieta de su fatal final.



Sin embargo, los medios internaciones han comentado que dentro del equipo legal ha surgido algo parecido a una "guerra".

El periodista Adrián Foncillas, que informa la actualidad del caso desde Tailandia, le ha comentado al medio 'La Razón', que ha visto que se ha formado una pelea entre los abogados de la familia de Daniel Sancho.



Según Foncillas, el experto en leyes Marcos García Montes ha hecho su segunda visita a la prisión de Koh Samui para hablar con su cliente acompañado por Rodolfo Sancho. Luego de esto ha lanzado el primer reproche a su compañero del caso, Fernando Oca.



En las puertas de la cárcel, García Montes le ha dicho a los periodistas que “espera recibir del despacho de Fernando Oca la copia de las actuaciones tan pronto aterrizarán en Tailandia, pero no lo han hecho”.

Rodolfo Sancho, Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Foto: EFE/EPA/SITTHIPONG CHAROENJAI / YouTube: Puro Disfrute / Redes sociales.

Este comentario sorprendió a los presentes, pues deja ver que la comunicación entre la defensa de Daniel Sancho no se ha dado de la mejor manera. Asimismo, el abogado se quejó de que al final “ha tenido que hacer las gestiones él mismo en la corte del tribunal”, algo que le ha quitado varias horas de su tiempo. Además, comentó que esta situación le molesta bastante por qué “se tendrían que haber hecho antes para no ir a ciegas en la estrategia de defensa”.



Luego de estas declaraciones, Foncillas entrevistó a Fernando Oca para conocer su opinión: “Nos ha dado permiso para leer esta respuesta, nos ha dicho que ni el despacho de Fernando Oca, ni el abogado en Tailandia, Klun Anan, han recibido comunicación ni petición ninguna del equipo de Marcos García Montes, ni antes ni después de viajar a Tailandia”, le comentó.



Con esto se evidencia que la comunicación entre la defensa no es fluida. Sin embargo, al parecer el trabajo de los expertos en leyes está en marcha, pues el abogado García Montes comentó: “Estamos preparando pruebas muy interesantes y estamos trabajando fuerte. Falta que el tribunal se posicione y sea más empático con nuestra línea que con la del fiscal, ahí estamos”.



Por otro lado, confesó tener problemas con su labor ante la falta del sumario, el cual deberá ser traducido después. Pese a estos inconvenientes, García Montes se mantiene muy optimista frente al caso de Daniel Sancho.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

