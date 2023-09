La cuenta regresiva por el fallo judicial en el caso del cocinero español Daniel Sancho, tras su confesión del asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta, ya está en marcha.



Surachate Hakparn, subdirector de la Policía de Tailandia, dijo que Sancho "tendrá que cumplir su pena en Tailandia", luego de que el caso se resuelva "en unos 14 meses como máximo".

Y a la espera del desenlace del caso que ha consternado a miles de ciudadanos, la hermana de Edwin Arrieta, Darlin, reveló en las últimas horas la carta que Rodolfo Sancho, padre del confeso asesino de Edwin, le hizo llegar apenas unas horas después del crimen.



En el texto, la revelación de la teoría de Rodolfo Sancho sobre lo ocurrido y sus sentimientos al respecto.



'Tuvo algún tipo de brote psicótico'

Rodolfo Sancho, tras visitar a su hijo Daniel Sancho (der.) en una prisión de Tailandia. Foto: EFE y Archivo particular

La hermana del médico asesinado reveló, en su primera entrevista televisiva con los medios públicos en España, que el mensaje de Rodolfo Sancho, bastante revelador, le llegó vía celular.



"Yo no sabía si en efecto había sido el señor Rodolfo. Ya estando aquí, en España, se ha verificado que del número que me enviaron el mensaje es el del señor Rodolfo Sancho", explicó. Luego, se reveló el contenido del texto.



"Hola, Darlin, soy Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho. Lo primero es que quiero darte mi más sentido pésame a ti y a toda tu familia, mi alma está con vosotros. No tengo palabras para expresar el dolor que siento con esta situación, no quiero ni imaginar lo que estáis sintiendo vosotros. No sabes cuánto lo siento, estoy destrozado", dice Rodolfo Sancho de entrada, en una misiva que le habría hecho llegar a Darlin, la hermana de Edwin Arrieta, el pasado 4 de agosto.



"Es obvio, (Daniel Sancho) tuvo algún tipo de brote psicótico o que tenía alguna enfermedad mental que nunca había aflorado. Pero, sin duda, no hay disculpa ni perdón para lo que ha hecho", reconoce Sancho.



"He preferido escribir en lugar de llamar por miedo a que no fuera el mejor momento. Si quieres que hablemos, estoy en tu disposición en este número", añade el padre del confeso asesino de Edwin Arrieta.



Al final, pide disculpas y expresa que espera que "tarde o temprano encontréis la paz en vuestros corazones. Yo no sé si volveré a encontrarla".

🔹El mensaje de condolencias de Rodolfo Sancho a Darling



Nos lo cuenta en 'Mañaneros'



Informa @danidobleglez #Mañaneros14Shttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/wCTNOw9sdF — Mañaneros (@MananerosTVE) September 14, 2023

Las fotos inéditas de Daniel Sancho y Edwin Arrieta

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Foto: 'Y ahora Sonsoles' - Antena 3 / Redes sociales.

Desde el principio se ha dicho que Edwin Arrieta y Daniel Sancho se conocieron por Instagram durante 2022. El acercamiento fue tal que Arrieta viajó en varias ocasiones a España y fue visto departiendo con el hijo de los reconocidos actores españoles Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo.



Una imagen, revelada por el programa español Mañaneros, del canal TVE, los muestra sonrientes en un bar de una playa de Marbella (España). Según la filtración, es la primera foto "en la que se ven juntos y en solitario". El médico se la compartió a sus amigos en Montería, Colombia.



En otra ocasión, Zamira, una amiga de Arrieta, los había visto cenando en España, previo al atroz crimen. El médico subió una imagen a su cuenta de Instagram en la que aparecía con varios amigos, entre ellos el confeso homicida.



Zamira le escribió un mensaje a Arrieta y él a los pocos segundos le hizo una videollamada para presentarles a las personas con las que estaba. Casualmente, la mujer es chef al igual que Sancho, por lo cual ese fue un motivo para que cruzaran más palabras. Incluso, el joven español le prometió que cuando ella viajara a España iba a cocinarle.



"A mí me parece mentira que tuve una conversación con él. En ningún momento podría pasarme por la cabeza que esa persona vaya a hacer eso", dijo la mujer para el canal digital 'Triun Arts'.

