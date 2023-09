La familia del médico colombiano Edwin Arrieta, quien fue asesinado en Tailandia, solo ha tenido un contacto con los padres de Daniel Sancho, el confeso homicida. Desconocían que el joven era hijo de renombrados actores españoles Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo.

(En contexto: 'Estoy destrozado': revelan carta del padre de Daniel Sancho a la familia Edwin Arrieta).

El cirujano plástico, nacido en Montería, fue descuartizado en la isla tailandesa Ko Pha Ngan el 2 de agosto, horas después de haberse encontrado con Sancho, quien aceptó ante la Policía haberlo agredido hasta la muerte.

Por el caso, el joven de 29 años es acusado de asesinato premeditado. Aunque no ha sido llevado a juicio -no se ha concretado la fecha de inicio-, la Policía que se encarga de la investigación busca solicitar ante un tribunal una condena máxima, ya sea la pena de muerte o la cadena perpetua.

La respuesta de Darling Arrieta a Rodolfo Sancho

Justo cuando la familia de Arrieta se enteraba de que había sido asesinado, el actor Rodolfo Sancho le envió un sentido mensaje a Darling Arrieta, hermana del médico, para pedirle perdón.

Al principio, Darling no le prestó mucha atención al texto porque desconfiaba si en realidad le estaba escribiendo por WhatsApp el padre del confeso asesino.

Sin embargo, en un reciente viaje a España, verificó que sí se trataba del número de teléfono del protagonista de la serie El ministerio del tiempo, como reveló en charla con el canal TVE.

Rodolfo Sancho, Daniel Sancho y Edwin Arrieta.

"Hola, Darling, soy Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho. Lo primero es que quiero darte mi más sentido pésame a ti y a toda tu familia, mi alma está con vosotros. No tengo palabras para expresar el dolor que siento con esta situación, no quiero ni imaginar lo que estáis sintiendo vosotros. No sabes cuánto lo siento, estoy destrozado", escribió Sancho a Darling.

(Lea: Daniel Sancho no es chef ni tiene restaurantes: sale a la luz su verdadera profesión).

"Es obvio, (Daniel Sancho) tuvo algún tipo de brote psicótico o que tenía alguna enfermedad mental que nunca había aflorado. Pero, sin duda, no hay disculpa ni perdón para lo que ha hecho", añadió.

Además, se mostraba dispuesto a hablar con ella y, una vez más, le expresaba condolencias: "Espero que tarde o temprano encontréis la paz en vuestros corazones, yo no sé si volveré a encontrarla. De nuevo, mi más sentido pésame a toda su familia. Estoy sin palabras. Quedo a su disposición, estoy sin palabras".

Edwin Arrieta, Daniel Sancho y Darling Arrieta.

Darling no le respondió el mensaje en su momento, pero ahora lo hizo de manera pública.

"Le doy las gracias y acepto su pésame. Dios se encargará de todo esto", dijo para el canal RTVE. "Le diré a mis padres que el mensaje es del señor Rodolfo Sancho. Ellos son padres que también están sufriendo. Las puertas de mi casa están abiertas para ellos".

(Vea: Tajante advertencia para Daniel Sancho: Policía de Tailandia anticipa su fuerte condena).

'Ellos aún pueden ver a su hijo': hermana de Edwin Arrieta

Darling Arrieta viajó a España para hablar por primera vez con los medios de ese país, bajo el objetivo de desmentir las informaciones que han surgido del caso. Allí, reiteró que está dispuesta a recibir en Colombia a Rodolfo Sancho y Sillvia Bronchalo.

"Nosotros no tenemos nada en contra del papá y mamá de Daniel porque, igual, son unos padres que están sufriendo, así como los míos están sufriendo. Ellos también son padres, independientemente de lo que ha hecho su hijo", aseguró.

Edwin Arrieta (centro), junto a sus papás Leobaldo Arrieta y Marcela Arteaga y su hermana Darling. A la derecha, Daniel Sancho.

"Ellos buscan defender a su hijo e intentan sacarlo libre, pero que también se acuerden de que al otro lado del charco hay otros padres de la tercera edad, hipertensos, sufriendo hoy más", sentenció.

(Puede ver: 'No tengo tiempo para mi vida': revelan los sueños que no llegó a cumplir Edwin Arrieta).

En ese sentido, enfatizó que Sancho y Bronchalo "aún pueden ver a su hijo", así sea por una ventana de la cárcel, pero Leobaldo Arrieta y Marcela Arteaga ahora esperan los restos para darle el último adiós al suyo.

Fiscalía de España no solicitará extradición de Daniel Sancho por otro proceso judicial

Sancho es acusado de agredir a un hombre en 2019 en España. Por ese caso no está fijada fecha para el juicio y, además, la Fiscalía se opone a que sea extraditado de Tailandia en medio de las investigaciones por el crimen de Arrieta.

(Vea: Sale a la luz primera foto de Daniel Sancho y Edwin Arrieta juntos; revelaría vínculo).

Daniel Sancho.

Según el expediente que reposa en su país natal, el Ministerio Público solicita un año de cárcel y que indemnice a la víctima con 2.100 euros, al considerar probado que se introdujo en un taxi en Madrid sin respetar la cola, por lo que un hombre le recriminó.

Sancho le dio un puñetazo en la cabeza que le provocó la rotura de un diente y una brecha.

