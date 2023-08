El español Daniel Sancho Bronchano, detenido y acusado de desmembrar al médico colombiano Edwin Arrieta Arteaga mientras se encontraban de vacaciones en una isla de Tailandia, dio este domingo sus primeras declaraciones ante la prensa.



En conversación con Efe, el joven de 29 años reconoció que es culpable del asesinato del médico de 44 años y afirmó que lo hizo porque se sentía su rehén.



Esto fue lo que dijo.

'Me tenía como rehén': dice Daniel Sancho

Sancho, de 29 años e hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho, está bajo custodia policial desde el pasado viernes y se declaró culpable del asesinato y desmembramiento de Arrieta el sábado, si bien no se han presentado aún cargos formales en su contra.



Este domingo, los agentes tailandeses lo llevaron a diferentes puntos de la isla Koh Phangan, donde ocurrió el homicidio, para la reconstrucción del crimen. Uno de los puntos visitados fue la playa Haad Rin, donde supuestamente el joven estuvo con Arrieta poco antes de su desaparición.



Daniel Sancho Bronchalo es escoltado por agentes de la policía tailandesa durante una recreación del crimen de Edwin Arrieta. Foto: EFE/ROYAL THAI POLICE

Tras ese recorrido para reconstruir el crimen, el sospechoso regresó a la comisaría de Koh Phangan, donde se reunió con altos mandos policiales en una sala de conferencias.



Sancho también habló con la agencia española Efe y reconoció ser el autor del asesinato. Pero aseguró que Arrieta lo tenía como un rehén y lo llevó a hacer cosas que jamás hubiera imaginado.



"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", dijo en una conversación con la agencia, en la que también hacían presencia sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan.

Me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio FACEBOOK

El sospechoso, que pasará este lunes a disposición judicial en la vecina isla de Koh Samui, negó que tuviera una relación sentimental con la víctima, al que acusó de estar obsesionado con él y de amenazarlo.



"Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", señaló.



Sancho, que llegó a Tailandia el 30 de julio y a la isla de Phangan el 1.° de agosto, relató que el cirujano colombiano decidió unirse a su viaje. "Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba", añadió.

Al ser preguntado si se sintió forzado por la policía a declararse culpable, contestó: "No me sentí cómodo, pero tampoco forzado".



"Sentí que tampoco tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo. Eso es todo", añadió.

Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años, sentado junto a las pruebas tras ser detenido. Foto: EFE/ROYAL THAI POLICE

El sospechoso insistió durante la conversación en que las autoridades tailandesas le estaban tratando bien, y en "que nadie me ha pegado ni me ha hecho daño", y reveló que había hablado durante su detención con su padre y amigos.



En relación a su padre, el actor Rodolfo Sancho, dijo que creía que estaba de camino a Tailandia y que llegaría a Samui el lunes o el martes.



Justamente este domingo el actor Rodolfo Sancho pidió el "máximo respeto" para su hijo y para toda la familia "en estos momentos delicados y de máxima confusión".



En un breve comunicado, remitido a la agencia Efe, el actor y la familia del joven ruegan a los medios de comunicación que "se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado" sobre los últimos acontecimientos.



También piden que no se difundan informaciones "que pudieran interferir en el desarrollo de la Justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso".

Daniel Sancho Bronchalo, acusado de asesinar al cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga. Foto: EFE/ROYAL THAI POLICE

La familia Arrieta informó este sábado que no hará declaraciones para no entorpecer la investigación de su asesinato.

Lo que se sabe del asesinato del colombiano

Arrieta, de 44 años, era un cirujano oriundo de la población colombiana de Lorica, en el departamento de Córdoba (norte).



El propio Sancho denunció la noche del jueves en la comisaría de Koh Phangan la desaparición de su amigo, quien supuestamente llegó un día antes a la isla.



Un recolector de basura había descubierto ese mismo jueves una pelvis e intestinos escondidos en una bolsa de fertilizantes arrojada a un vertedero de la turística isla, lo que propició que la policía comenzara a investigar un posible asesinato.



Este es el vertedero de basura donde se encontraron partes del cuerpo de un hombre. Foto: EFE/ROYAL THAI POLICE

Durante una nueva búsqueda en el mismo vertedero el viernes, se encontraron más restos humanos, entre ellos una bolsa que tenía dos partes de extremidades inferiores, junto a una camiseta y unos pantalones cortos, apuntan medios locales.



La policía tailandesa busca todavía el resto del cadaver, sin que se haya podido aún confirmar que los hallados hasta ahora pertenezcan al médico colombiano desaparecido.



Tras estos descubrimientos, la policía decidió el viernes interrogar como sospechoso al español, también a raíz de haberse percatado de que éste mostraba cortes y arañazos en su cuerpo cuando se había personado en comisaría para denunciar la desaparición.



Sancho declaró entonces que fue a recoger a su amigo a un muelle en Koh Phangan alrededor de las 15 horas del miércoles y que pasaron el día juntos, y aseguró a la policía que Arrieta desapareció después de la medianoche de ese mismo día.

Edwin Arrieta, colombiano asesinado en Tailandia. Foto: Twitter @DPalomino10

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con Efe