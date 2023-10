Inesperado giro en autopsia de Edwin Arrieta sacude caso de Daniel Sancho en Tailandia

Daniel Sancho tendrá unos días más para preparar su estrategia de defensa ante el juicio que se avecina por el crimen del médico colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. Aunque estaba previsto que este 26 de octubre el tribunal le leyera los delitos por los que la Fiscalía lo acusa, la primera diligencia se pospuso para el 13 de noviembre por solicitud del confeso asesino.

El chef español aceptó el 5 de agosto haber agredido hasta la muerte al colombiano, con quien se había encontrado para unos días de vacaciones, y arrojar sus restos en un vertedero y el mar tras una discusión en la habitación de un hotel de la isla Phangan.

Más de dos meses requirió la Policía para recolectar pruebas y testigos con tal de acusar a Sancho por asesinato premeditado, un delito que en Tailandia se puede castigar con la pena de muerte. El informe de investigación fue avalado por la Fiscalía y ahora está en manos de un juez.

Giro inesperado en autopsia de Edwin Arrieta

Uno de los puntos del informe de las autoridades que salió a la luz es la conclusión de la autopsia de Arrieta. En principio, Surachate Hakparn, subdirector de la Policía de Tailandia, aseguró que el colombiano habría muerto al ser degollado, pero lo último revelado por medios españoles no permite corroborarlo.

"No se puede determinar la causa de la muerte. Debería ser examinado por otros médicos forenses", se lee en los documentos oficiales, obtenidos por los canales Antena 3 y Telecinco.

No se habría logrado conocer con certeza la causa porque el torso del médico nunca fue localizado ni en el mar ni en el vertedero donde Sancho confesó arrojarlo.

A pesar de dicha conclusión, la Fiscalía y Policía sostienen que Sancho preparó el crimen al comprar bolsas, cuchillos, guantes, esponjas y otro material para atentar contra la vida del cirujano plástico y alterar la escena del crimen.

Según el informe divulgado, el español lo golpeó en reiteradas ocasiones y luego lo cortó: "Se estima que murió en un período de entre 24 y 48 horas".

"De manera premeditada, había planeado el asesinato", empleando "la violencia" para asesinarlo, pero que se desconoce con exactitud cómo, señaló otro documento del tribunal.

"Después, utilizó varios cuchillos y una sierra pequeña para cortar el cuerpo, las partes las envolvió en plástico retráctil y las metió en bolsas de plástico que había preparado, para a continuación tirarlas al mar en la zona de la playa de Salad y en un vertedero", enfatizaron.

Los móviles detrás del asesinato no se han conocido con precisión; se espera que sean aclarados con el desarrollo de las audiencias.

¿Por qué tribunal de Tailandia aplazó proceso contra Daniel Sancho?

Son tres delitos que deberá enfrentar el español, de 29 años: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena. Este último cargo se añadió porque, a partir de la investigación, después del crimen, el confeso asesino tomó el pasaporte colombiano del médico y lo destruyó.

Los cargos iban a leérselos este 26 de octubre, pero Sancho exigió contar con un intérprete del tailandés al español, por lo cual la diligencia se aplazó.

Además, acudió sin un abogado. La firma de letrados que contrató su familia en España al final no concretó quién los representará en Tailandia, lo que podría tratarse de una estrategia para dilatar el proceso y ganar tiempo, según conoció la agencia EFE. Por tanto, el tribunal le asignó el abogado de oficio Krit Sudthanom.

"Soy un abogado asignado por el tribunal y no por la familia", explicó Krit a medios.

El letrado dijo que no se ha reunido aún con Sancho y que no lo hará hasta el 13 de noviembre, para que antes el joven pueda "reunirse con el intérprete y entender bien las acusaciones". La familia de Sancho todavía tiene la posibilidad de contratar un abogado particular.

En noviembre se le tomará nueva declaración a Sancho en la que deberá indicar si acepta o no los cargos.

El Código Penal de Tailandia prevé la pena de muerte para delitos como el asesinato con premeditación, pero, de dictarse, suele ser después conmutada por la cadena perpetua. Por otra parte, la confesión y cooperación del acusado pueden ayudar a reducir significativamente la pena.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE