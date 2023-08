Luego de una audiencia, el español, Daniel Sancho fue ingresado a la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia, después de que un juez del tribunal provincial de la isla decretara prisión provisional por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta.



Según informó EFE, el hombre de 29 años permanecerá allí mientras inicia el juicio en su contra y tendrá un aislamiento de 10 días por protocolo de covid-19 y solo podrá ser visitado por su abogado.



¿Cuáles son las penas a las que se enfrenta Daniel Sancho?

El teniente Surapong Thanomjit, ha confirmado a medios locales que el español se encuentra acusado de asesinato premeditado, ocultación y sustracción de partes del cuerpo para encubrir la muerte.



Según el Código Penal tailandés, el homicidio y el asesinato se consideran delitos de extrema gravedad y pueden ser castigados con la pena de muerte o una cadena perpetua. Sin embargo, el artículo 288 de esta normativa también contempla un castigo de entre 20 y 25 años de cárcel, el cual puede incrementarse si existiesen agravantes en el caso.



Aunque en Tailandia existe la pena de muerte, esta solo puede ser aplicada si se logra comprobar que el crimen fue premeditado. Según lo dicho por Sancho, él actuó debido a las amenazas de Edwin Arrieta, y, de ser comprobado, podría estar exento de esta medida.



Si fuese condenado a pena de muerte, su último recurso será solicitar clemencia al Rey Maha Vajiralongkorn, quien, en su poder, puede eliminar esta sentencia.



¿Cuál era la relación entre Edwin Arrieta y Daniel Sancho? Esto dicen amigos de víctima



El diario español EL MUNDO habló con allegados a la víctima, quienes negaron que se tratara de un crimen pasional: "Se habían visto al menos en cuatro ocasiones en España", explicó un compañero de profesión al medio.



Según esta misma persona, quien reservó su identidad, el cirujano, "contó que estaban armando un negocio con otros socios españoles y me enseñó fotos en las que salían juntos en España".



En el perfil del hombre de 29 años, se observa que tiene dos negocios Boheme Catering y Boogie Burgers, ambos dedicados a la cocina de alto nivel.



Edwin Arrieta y Daniel Sancho Foto: Redes sociales

Antes de emprender su viaje a Tailandia, Edwin Arrieta habló con su amigo: "Me dijo que se iba a encontrar con este amigo, que resultó ser su presunto homicida. Me habló otra vez de los negocios, pero no sabría asegurarte si llevó dinero en efectivo a Tailandia".



Sobre la versión de las autoridades tailandesas en las que se asegura que estos hombres mantenían una relación sentimental dijo: "Edwin y yo hablábamos mucho de mujeres... Que fuera un crimen pasional me llama mucho la atención".

