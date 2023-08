Daniel Sancho, confeso asesino del médico colombiano Edwin Arrieta, pudo establecer algún tipo de contacto con sus familiares y los medios de comunicación internacionales durante su detención en Tailandia, donde perpetró el crimen del que, día tras día, se conocen más detalles.

'El Programa del Verano' logró hablar con el joven español vía telefónica y, durante la conversación, se mostró "preocupado" y "triste" al hablar de su novia, con quien hasta ahora llevaba cinco años de relación.

De acuerdo con el relato del chef, viajó al país asiático porque su pareja sentimental se dirigía hacia allí. "Fui a Tailandia porque venía mi novia. Ella no me va a esperar ni debe. Que sea feliz y siga con su vida. Llevábamos cinco años juntos", señaló en diálogo con el programa mencionado anteriormente.

Con respecto a si su padre, el actor Rodolfo Sancho, sabía del crimen que había cometido, el español confesó que no se atrevió a decirle nada por miedo a que su celular estuviese interceptado.

En entrevista con la periodista Patricia López, antes de que entrase a prisión preventiva, Sancho reveló que estaba recibiendo un buen trato por parte de las autoridades. Incluso, admitió haber cenado en "el mejor hotel de la isla".



"La policía me trata muy bien y me dicen que es porque he colaborado y me estoy portando muy bien. Mañana ya sí que voy a la cárcel", sostuvo el señalado de asesinato, quien en este momento se encuentra ingresado en la cárcel de Koh Samui, al sur de Tailandia.

Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo (C), presunto asesino, es escoltado por agentes de la policía tailandesa. Foto: EFE

Durante una conversación con varios agentes en la comisaría de Policía, Sancho señaló que se sentía un "rehén" de la víctima, quien, según él, desató la destrucción de su relación sentimental.



“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, es el testimonio que dio el joven, según recogieron varios medios internacionales.

Para este momento, Daniel Sancho se encuentra en prisión preventiva y deberá permanecer en aislamiento unos días por el protocolo de covid-19.

El teniente Surapong Thanomjit confirmó a medios locales que el español se encuentra acusado de asesinato premeditado, ocultación y sustracción de partes del cuerpo para encubrir la muerte.

