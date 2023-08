Este lunes, el español Daniel Sancho se declaró culpable ante un juez en Tailandia del presunto asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta, cuyo cuerpo fue desmembrado mientras se encontraban de vacaciones en una isla turística del país asiático.



Por el crimen, Sancho ingresó este lunes de manera provisional en la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia, según indicaron fuentes cercanas del caso a la agencia Efe.



¿Qué viene ahora para el español? Le contamos.

Lo que sigue en el proceso contra Daniel Sancho

El juez del tribunal provincial de Koh Samui decretó prisión provisional para

Sancho a la espera de juicio, tras presentar los cargos en su contra: asesinato con premeditación y ocultación de pruebas de un delito, de los que el español se declaró culpable.

Sancho, de 29 años, será sometido a un aislamiento de diez días por protocolo covid-19, periodo durante el cual solo podrá ser visitado por su abogado. En este sentido, no se espera que la familia de Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho y nieto del también actor Félix Ángel Sancho, viaje a Tailandia de manera inmediata, debido a la imposibilidad de poder visitarlo durante este periodo.



Sancho, que hasta ahora había sido representado por letrados de oficio, cuenta desde este lunes con la asistencia jurídica de un despacho particular de Bangkok, contratado por sus padres.



La prisión de Koh Samui, situada en una tranquila zona de la isla rodeada de cocoteros, a donde fue enviado, está considerada como un centro penitenciario "amable", pero más adelante podría ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Bangkok.



Daniel Sancho, escoltado por la policía tailandesa en el puerto de la isla Koh Samui, en Tailandia. Foto: EFE

El joven llevaba detenido en la comisaría de Koh Phangan desde el sábado, después de convertirse en el principal sospechoso del asesinato y desmembramiento de Arrieta, un cirujano colombiano de 44 años.



Sancho, según su propio relato, llegó a Koh Phangan el 1.° de agosto, con la idea de practicar boxeo tailandés (Muay Thai) y se encontró allí un día después con Arrieta, que viajó a Tailandia siguiendo sus pasos.



El propio Sancho reportó un día después, la noche del jueves 3 de agosto, la desaparición del colombiano en la comisaría, y comenzó a ser interrogado como sospechoso el viernes.



Los primeros restos, la pelvis y una pierna derecha de la víctima, fueron encontrados en un basurero en Koh Phangan el jueves y el viernes, respectivamente, según el informe policial.

Este lunes, la policía confirmó a Efe que la cabeza de la víctima también fue recuperada y que se identificó que los restos del cadáver pertenecen a Arrieta.

Edwin Arrieta, colombiano asesinado en Tailandia. Foto: Twitter @DPalomino10

¿Qué se sabe sobre la pena de prisión y la posible extradición?

Los abogados de Sancho habían asegurado que solicitarían la libertad provisional para el joven, aunque como se esperaba por la gravedad del delito le fue denegada.



Aunque las autoridades podrían acelerar el comienzo del juicio por el gran impacto que está teniendo el caso en Tailandia y por el hecho de que se haya declarado culpable, la fecha podría retrasarse hasta dos meses, ya que todavía la policía tiene nueve semanas para terminar la primera parte de la investigación.

Lo cierto es que el código penal tailandés es fuerte en los casos de homicidio. De hecho, contempla como máximo la pena capital para delitos de asesinato, si bien, de dictarse, ésta suele ser después conmutada por la cadena perpetua.



Este es el vertedero de basura donde se encontraron partes del cuerpo de un hombre. Foto: EFE/ROYAL THAI POLICE

Desde Tailandia, Sancho habló en entrevista exclusiva con 'El programa del verano', del canal español Telecinco, en el que pidió que se mueva "cielo y tierra" para que pueda regresar a cumplir su condena en España.



Y es que las versiones sobre la intención de que Sancho regrese a España han tomado fuerza. Una allegada del médico colombiano asesinado le dijo a Caracol Radio que "por los medios dicen que el papá de Sancho llegó a la isla a ver a su hijo y que lo está pidiendo para que se lo lleven en extradición a Madrid, España".



"Esa situación nos pone en alerta porque estando en su país, quizá, las normas son más débiles en comparación con Tailandia, donde conocemos que su legislación es mucho más fuerte", dijo la mujer.

Exclusiva | Hablamos con Daniel Sancho: "Me dice que quiere venir a España y que no nos olvidemos de él" #PdV7A https://t.co/TTvgmNpgkF — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) August 7, 2023

Lo cierto es que abogados consultados por distintos medios internacionales creen que es difícil que Sancho termine cumpliendo su pena en España. Según el diario El Confidencial, Tailandia tiene pocos tratados de extradición y España no es uno de ellos.



"Normalmente, pedir la extradición para ingresar en una cárcel de su país es posible para un reo cuando ha cumplido la mitad de la condena, pero eso es difícil en caso de ser sentenciado a cadena perpetua. Para llevar a cabo dicho escenario, tendría que intervenir el Ministerio de Asuntos Exteriores español y el proceso, aunque no imposible, sin duda, no sería nada fácil", dice el diario citado.



El abogado José Montero también le dijo al 'Programa del Verano' que tendrían que pasar cerca de diez años de su condena para que exista la posibilidad de tramitar su regreso a España.

Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo (C), presunto asesino, es escoltado por agentes de la policía tailandesa. Foto: EFE

Lo que sí señala El Confidencial es que lo más probable es que Sancho no sea sometido a la pena capital -o pena de muerte, debido a que en Tailandia es común que las personas sean sentenciadas a cadena perpetua cuando se declaran culpables y aceptan los cargos imputados.



De hecho, durante la audiencia de este lunes, el juez explicó a Sancho que el hecho de declararse culpable podría reducir sustancialmente su pena.

Antes del traslado este lunes a Samui para pasar a disposición judicial desde la vecina Koh Phangan, un trayecto en barco de unos 30 minutos, Sancho reconoció afligido a Efe que se encontraba "mal", pero aseguró que quería "colaborar en todo lo que pueda".



Y en la entrevista con el programa español, Sancho reiteró que la policía tailandesa lo ha tratado muy bien y afirmó que el médico colombiano lo tenía prisionero e incluso había amenazado a su familia.



"Este hombre me tenía prisionero. Estaba amenazando a toda mi familia. Si no hacía lo que me pedía, me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer", le dijo al medio citado.



"No me atreví a decirle nada a nadie, nadie sabía nada. Tenía miedo incluso de que tuviera mi móvil pinchado", agregó.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con EFE