Daniel Sancho está en prisión desde el 7 de agosto tras confesar el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. Aunque está aislado, un perfil de Instagram llamó la atención por hacerse pasar por él y publicar fotos inéditas del joven español. Además, la cuenta prometió que tenía "mucho material" de Sancho y hasta amenazó con "desenmascarar" a su novia.

El hijo de los reconocidos actores Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo aceptó ante la Policía que había agredido y descuartizado a Arrieta, con quien se había citado para unos días de vacaciones.

Aunque los informes de la investigación no se han enviado a la Fiscalía, la Policía dice tener más pruebas para reforzar la acusación por asesinato premeditado y solicitar contra él la máxima condena, es decir, la pena de muerte.

¿Quién haría traicionado a Sancho con información inédita?

Daniel Sancho, joven español. Foto: YouTube: Puro disfrute

Varias imágenes de Sancho, desconocidas hasta ahora, se filtraron en Instagram. Aparecía de vacaciones, practicando buceo, paseando en yate y departiendo con sus amigos antes del crimen del colombiano. Otras imágenes lo dejaban ver al lado de una mujer, quien sería su novia.

Por la controversia, la cuenta de la red social fue eliminada al cabo de unas horas. Sin embargo, quedó la incógnita de quién tenía tales fotos inéditas y amenazaba con divulgar más información del chef, como la identidad de su novia que se ha mantenido en el anonimato.

"Es una persona muy cercana con la que ha compartido viajes a Tailandia. Alguien de su entorno, alguien que lo conoce, y me atrevería a decir que este amigo no es español y que aparece en alguna de esas fotos. Son fotos muy privadas a las que nadie tenía acceso", comentó la periodista Joana Morillas, en el programa español Fiesta de Verano.

Suplantan la identidad de Daniel Sancho en Instagram. Comparten fotos y vídeos privados de él y su círculo de amigos más íntimo. https://t.co/F1l06QDoHo pic.twitter.com/9gGHXgI6ya — Carito (@770carito) August 25, 2023

Los abogados de la familia Sancho lograron que la cuenta fuera eliminada. Para evitar filtraciones, estarían "estrechando el cerco" contra la persona que habría traicionado al joven y evaluando las acciones legales pertinentes, según anunció la agencia Europa Press.

Vale recordar que, al ser interrogado por la Policía, Sancho les contó que se iba a casar en Indonesia con su novia, por lo cual buscaba hablar con el cirujano plástico.

"Dijo que si la conversación no tenía éxito, pensó que tenía que matarlo porque tenía a la pareja esperando para casarse", expresó Sucheep Chadakarn, director de la Policía de la isla Koh Phangan, para el medio estadounidense NBC News.

Rodolfo Sancho, papá de Daniel Sancho, hace fuerte advertencia del caso

El actor de la serie Ministerio del tiempo no ha viajado a Tailandia para visitar a su hijo. Sin embargo, les hizo una fuerte advertencia a los periodistas que han estado cubriendo el caso y se han ubicado en la puerta de la cárcel tailandesa para no perder detalle.

Rodolfo Sancho, Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Foto: Instagram: @rodolfo_sancho / YouTube: Puro Disfrute / Redes sociales

"Tengo la encomienda de Rodolfo. Me ha dicho que sabe que le queréis, pero tenemos que apartar los medios de la puerta de la prisión. Porque si no, vamos a tener un problema serio", sentenció la abogada Carmen Balfagón, portavoz del Rodolfo Sancho.

Según Balfagón, la imagen que se está creando "no es la más adecuada" y podría incidir en el confeso homicida: "Vamos a crear un incidente donde no lo había y esto no va a beneficiar a Daniel en absoluto".

Edwin Arrieta, médico. Foto: Redes sociales

Se está a la espera de la fecha del juicio de Sancho. La familia de Edwin Arrieta solicita la cadena perpetua, pues enfatiza que existe prueba sólida que apunta hacia Sancho como único culpable".

"La familia aclara que Edwin no es culpable de su propia muerte", sentenciaron.

