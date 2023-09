El español Daniel Sancho, en prisión provisional en la isla de Samui (sur de Tailandia) por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, compareció este viernes por primera vez sin abogado ante un juez en una vista telemática, según confirmaron a EFE fuentes judiciales.



Sancho asistió por videoconferencia a la vista del tribunal de distrito de Samui, de carácter rutinario para extender el régimen de prisión provisional en el que se encuentra desde el 7 de agosto, sin estar de momento representado por un abogado en el país del Sudeste Asiático, lo cual no es obligatorio hasta que empiece el juicio.

El español, de 29 años, no tiene abogado en Tailandia -donde solo puede ser representado por un oriundo del país asiático- desde el 7 de septiembre, tras "discrepancias en la defensa, de los servicios del tailandés Kunh Anan", según un comunicado divulgado por los portavoces del actor español Rodolfo Sancho, padre del acusado.



Los portavoces son a su vez miembros del equipo jurídico-criminológico de apoyo y asesoría en la defensa de Sancho desde España, el bufete Marcos García-Montes y el Despacho Criminológico Jurídico Bafalgón-Chipirrás, que trabajan para "definir, apoyar y recabar pruebas para la línea de defensa", reza el mismo comunicado.

Daniel Sancho.

El abogado tailandés Anan Chuayprabat (Kunh Anan) había representado a Sancho durante un mes, desde que pasó a disposición judicial el 7 de agosto hasta el 7 de septiembre.



La Policía tailandesa aún trabaja en la investigación del caso, para lo que cuenta con un plazo de 84 días desde el ingreso de Sancho en prisión provisional, y que concluye el 28 de octubre.



Una vez finalizada la investigación, la Policía debe entregar un informe a la Fiscalía de Samui, a partir de cuando se puede fijar fecha de juicio.



No obstante, la Fiscalía aún podría disponer del periodo restante de no haber apurado la Policía el plazo de 84 días para solicitar más información.



De no haberse contratado un abogado tailandés al comenzar el proceso judicial, el juez le designaría uno de oficio, según fuentes judiciales.



En relación a la estrategia para la defensa, Rodolfo Sancho explicó a EFE el pasado 9 de septiembre, tras pasar casi una semana en Tailandia, donde visitó a su hijo, que la idea es que "se pueda trabajar en equipo entre España y Tailandia para poder ayudar a mi hijo lo máximo posible".



Daniel Sancho fue detenido el pasado 5 de agosto, cuando confesó el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta en la comisaría de la turística isla de Phangan, vecina de Samui.



Sancho y Arrieta se conocieron el año pasado a través de Instagram y habían quedado en Phangan el 2 de agosto, día en el que supuestamente tuvo lugar el asesinato del cirujano, cuyos restos han sido encontrados en varias localizaciones de la isla, incluido el mar.



Por otro lado, Sancho será juzgado en España a partir del 7 de noviembre por una presunta agresión ocurrida en 2019, en un juicio en el que podría comparecer por videoconferencia si lo permiten las autoridades tailandesas, tras rechazar la Fiscalía española pedir su extradición.

