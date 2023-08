Daniel Sancho estará en una cárcel de Tailandia hasta que el juicio por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta concluya. El hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho es acusado de "asesinato premeditado".

Lea también:

- Los últimos mensajes que envió Daniel Sancho a amiga de Edwin Arrieta antes de confesar

- 'No podemos decir que estamos esperanzados': portavoz de la familia de Daniel Sancho

Sancho está en un periodo de aislamiento como protocolo por el covid-19, establecido en 10 días, antes de mezclarse con los reos en la prisión de Samui. Sin embargo, los abogados del joven planean solicitar que esté aislado por cuestiones de seguridad.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Sancho en prisión Foto: Captura de pantalla/EFE

Surachate Hakparn, subdirector de la Policía de ese país, dijo que Sancho no se ha sometido a ningún análisis psiquiátrico y que no le consta que exista la amenaza de que se quite la vida.

"Está un poco estresado", sostuvo el policía, conocido como 'Big Joke'.

Después de cumplir el periodo por covid-19, Sancho podrá recibir videollamadas o visitas presenciales de su familia y amigos. Eso sí, sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, han preferido no viajar a Tailandia.

(Además: Rodolfo Sancho, padre del confeso asesino del médico, habría pedido disculpas a familia).

"(Rodolfo) sabe que el encuentro con su hijo ahora es prácticamente imposible. Ni el miércoles ni el jueves iba a ser posible por una cuestión de seguridad y es por eso que es mejor quedarse en nuestro país. Está tan abatido que no quiere que nadie le vea", señaló Carmen Balfagón, portavoz de la familia.

Además, anunciaron que no hablarán más con medios de comunicación hasta que se las cámaras y los micrófonos se alejen de la casa del actor, quien teme por su hija de ocho años.

'Algunas de las pruebas y son suficientemente consistentes para acusarle de asesinato premeditado': Policía

Facebook Twitter Linkedin

Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Foto: Redes sociales

La Policía de ese país reconstruyó en imágenes el caso: una de las piezas fundamentales que se exhibió fue la camisa del cirujano plástico, con la que las autoridades reiteran que el joven lo apuñaló.

"Hemos consultado al fiscal sobre algunas de las pruebas y son suficientemente consistentes para acusarle de asesinato premeditado, lo que conlleva la pena de muerte. Si fue premeditado y era algo que se había preparado de antemano, suele ser pena de muerte", expresó Hakparn.

Además, ante el cierre de la investigación, reiteraron que el joven actuó solo.

(Lea también: ¿Por qué el médico Edwin Arrieta llevaba 80 mil dólares a Tailandia? Hermana aclara).

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Sancho explicándole a la Policía qué pasó en el hotel. Foto: Policía de Tailandia.

"No puede haber otra persona, no hemos encontrado grabaciones en las cámaras de seguridad ni restos de otras personas. De acuerdo con las pruebas que tenemos del lugar del crimen, hubo un solo perpetrador", dijo la Policía.

Por lo pronto, Sancho permanecerá en la cárcel hasta que inicie el juicio, del cual no hay fecha exacta. Según han dicho, pedirán la máxima pena, es decir, la condena a muerte.

También puede leer:

- Los últimos mensajes que envió Daniel Sancho a amiga de Edwin Arrieta antes de confesar.

- ¿Qué tan probable es la pena de muerte para Daniel Sancho en Tailandia?

- Familia de Edwin Arrieta conoció pruebas por rueda de prensa; critican a Cancillería.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE