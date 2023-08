Mientras la policía tailandesa sigue buscando pruebas del brutal asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta en la isla tailandesa de Koh Phangan, se siguen conociendo detalles sobre Daniel Sancho, el español que confesó haber desmembrado el cuerpo del galeno durante un viaje de vacaciones para las fiestas de la luna llena que se celebran en la isla.

Sancho ingresó el lunes en la prisión de Koh Samui, en donde permanecerá hasta que se adelante el juicio en su contra por los delitos de asesinato premeditado y ocultamiento de pruebas.



Pero periodistas españoles que viajaron hasta Tailandia revelaron que el español ya no está tranquilo y que hizo una serie de exigencias en la cárcel.



Estas fueron sus peticiones.



Daniel Sancho hizo tres exigencias en prisión



Daniel Sancho confesó a la policía que fue él quien asesinó la noche del pasado 2 de agosto a Arrieta, un cirujano colombiano de 44 años, con el que se había reunido ese mismo día en la isla de Koh Phangan.



El propio joven denunció el jueves la desaparición de su amigo, pero comenzó a ser interrogado como sospechoso el viernes tras el hallazgo de varias partes del cuerpo de Arrieta en bolsas en el basurero de una incineradora de la turística isla.



Sancho ingresó en la cárcel el lunes tras declararse culpable ante un juez del asesinato y desmembramiento de Arrieta.



Daniel Sancho, escoltado por la policía tailandesa en el puerto de la isla Koh Samui, en Tailandia. Foto: EFE

Pero ‘El programa del verano’, del canal español Telecinco, envió al periodista Jorge Luque a la isla en la que ocurrió el asesinato de Arrieta a hacerle seguimiento al caso.



Según Luque, el tono tranquilo que expresó Sancho en los primeros días de su detención ya se ha desvanecido y el español ya comenzó a enfrentarse a las dificultades de estar en una prisión tailandesa.



El periodista afirmó que solo hay 16 duchas para más de 700 reclusos y que la comida dentro de la cárcel no es la mejor.



“Comer es lo peor porque solo tienen un poquito de caldo con huesos y algo de arroz. Y para dormir les dan tres mantas: una la deben usar como colchón, otra para taparse y una tercera como almohada”, contó.



Daniel Sancho habría pedido mejor comida en la cárcel, medicamentos y hacer una llamada con su familia



Por esa razón, el reportero de ‘El programa del verano’ afirmó que Sancho ya comenzó a hacer una serie de pedidos a través de su abogado.



En primer lugar, el español solicitó más y mejor comida, por lo que se espera que su abogado solicite el ingreso de comida del exterior de la prisión. Un gasto que, en todo caso, deben asumir el detenido y su familia.



También pidió medicamentos para la ansiedad y una llamada telefónica para poder conversar cuanto antes con sus parientes. Cabe recordar que Sancho se encuentra en un periodo de 10 días de aislamiento por cuenta del protocolo covid que establecen las prisiones de Tailandia, por lo que el hombre solo puede tener contacto con su abogado.



“Son peticiones que se están realizando a través de su abogado y de la embajada”, afirmó el periodista desde Tailandia.



Edwin Arrieta, colombiano asesinado en Tailandia. Foto: Redes sociales

Lo que dice el director de la prisión



Este miércoles también se conocieron las declaraciones del director de la prisión en la que se encuentra Sancho, quien afirmó -contrario a la versión del periodista- que el joven español tiene un buen estado de ánimo.



Watcharapong Boonsaior, director de la prisión del distrito de Koh Samui, conversó por teléfono con la agencia de noticias Efe y dijo: "Su estado anímico sigue siendo bueno".



Boonsaior explicó que aunque a su entrada en la prisión Sancho "no mostró signos de miedo o ansiedad", dos funcionarios de la prisión tienen el encargo de ocuparse de él y "conversar con él para aliviar cualquier estrés potencial".



Sancho, de 29 años, se sometió a un análisis físico a su llegada al centro y "su condición general era normal".



Este es el vertedero de basura donde se encontraron partes del cuerpo de un hombre. Foto: EFE/ROYAL THAI POLICE

El director del centro también señaló que el español no recibirá ningún trato especial y que "tiene los mismos derechos que otros reclusos".



La cárcel de Samui es una prisión considerada como "amable" para penas máximas de 15 años" y Sancho se encuentra de momento en una división interna "más tranquila", en la que las celdas son "mejores" y tienen menos presos, según aseguraron fuentes cercanas al caso.



Por lo pronto, la policía encargada del caso, que no tiene previsto volver a interrogar a Sancho, tiene un plazo de 84 días para terminar un primer informe de la investigación, el cual entregará al fiscal, y sería hasta entonces cuando podría empezar el juicio en contra del joven.



Desde la comisaría de Koh Phangan fuentes le aseguraron a Efe que no pueden dar una estimación de cuánto tardará este proceso ya que se trata de "acumular todas las pruebas posibles".



"De momento, seguimos comprobando imágenes de cámaras de seguridad y esperamos los resultados de algunas pruebas de ADN. Como el laboratorio está en Bangkok, estamos tardando en recibir algunos resultados", detalló la fuente.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con Efe