Amigos de Edwin Arrieta aceptan inesperada solicitud de familia sobre el caso judicial

La familia del médico Edwin Arrieta parece estar cerrando su círculo de cara al juicio contra Daniel Sancho, el confeso asesino del colombiano. A la espera del inicio de las audiencias judiciales, los amigos del cirujano plástico anunciaron una fuerte decisión.

Arrieta, nacido en Córdoba, fue asesinado en la isla taildandensa Koh Phangan a principios de agosto tras verse con el español Sancho, previo a las fiestas de la Luna llena, muy populares en ese país.

Desde el 7 de agosto, el hijo de los actores Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo está en la cárcel. Sancho le confesó a la Policía haber descuartizado al colombiano, por lo que la Policía lo acusa de asesinato premeditado.

La petición de la familia de Edwin Arrieta a sus amigos

Tras conocerse del crimen, allegados a Arrieta decidieron mantenerse en silencio. Su hermana Darling brindó contadas entrevistas y viajó en los últimos días a España para contratar una firma de abogados con el fin de velar por el buen nombre del médico, ante las informaciones de su vida privada que han circulado en el país natal del confeso asesino.

En paralelo, amigos del colombiano habían creado una cuenta en la red social Instagram bajo el nombre de 'Justicia para Edwin Arrieta', en la cual compartían imágenes y datos para exigir que su caso no quede impune.

Sin embargo, en las últimas horas anunciaron que dejarían el perfil por solicitud de la familia de Arrieta.

"No tenemos palabras para las infinitas muestras de apoyo, de pedir justicia, de estar en oración por la fortaleza de su familia y contarnos los sucesos que se presentaban en España y en Tailandia que no conocíamos", escribieron en un comunicado.

"Nos despedimos con el corazón, vueltos en mil pedazos, pero respetando lo pedido por su familia, su abogada administrativa y portavoz en Madrid. Han solicitado no recibir a personas, no dar información, no dañar el proceso y solo llevarlo ellos en privacidad, situación que respetamos", añadieron.

Luego de publicar el mensaje, la cuenta fue eliminada de la red social.

La decisión de no brindar más información se produce justo cuando amigas de Arrieta aparecieron recientemente en televisión contando detalles sobre la vida del que era conocido como 'El conde de Lorica'.

"Ese viaje de Tailandia lo tenía muy ilusionado. Quería de regreso hacer una parada en Dubai. Estaba emocionado porque nunca había ido tan lejos", comentó Claudia O., una de sus amigas para el programa Los Informantes.

"Era muy soñador. Nunca pensé de su muerte, eso nunca se pasa por la mente", añadió Vivi Ordosgoitia.

¿Qué pasará con Daniel Sancho tras informe de Policía?

La Policía de Tailandia se encargó de la investigación para establecer las circunstancias en las que Arrieta fue asesinado. El informe llegó a manos de la Fiscalía este 2 de octubre, 26 días antes de que se cumpliera el plazo que la ley les otorga.

Ahora, el fiscal analiza cada una de las pruebas, entre las que están la confesión de Sancho, videos de cámaras de seguridad y facturas de venta que comprobarían que compró cuchillos y productos de limpieza para atentar contra el colombiano y alterar la escena del crimen.

Los abogados de Sancho y Arrieta también preparan sus estrategias jurídicas para el juicio que se podría extenderse a 2024 para conocer una condena. En ese país, ese delito se puede castigar con pena de muerte o cadena perpetua.

Uno de los tres jueces que recibirá el caso habló con el programa español 'Y ahora Sonsoles' de la cadena Antena 3. Al ser cuestionado sobre el fututo del joven español, afirmó que no necesariamente recibiría la pena de muerte si se logra demostrar que el asesinato no fue premeditado.

"Se puede reducir de pena de muerte a cadena perpetua", comentó. De hecho, según el juez, hay posibilidades de que no reciba tampoco la cadena perpetua: "Por lo menos 15 años es una condena mínima... O una condena para toda la vida".

