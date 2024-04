Daniel Sancho, ¿a pena de muerte o cadena perpetua? Lo que piensa abogado de familia del colombiano Edwin Arrieta

El español Daniel Sancho, acusado de asesinato premeditado, desaparición del cuerpo y destrucción de documentación, irá a una cita clave con un Tribunal de Tailandia por el crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

El juicio contra el hijo del actor Rodolfo Sancho tendrá lugar nueve meses después de la fatídica noche del 2 de agosto de 2023. En esa fecha, el colombiano y español departían en la isla paradisiaca Koh Phangan en marco de las fiestas de la luna llena.

Edwin Arrieta, cirujano colombiano, de 44 años. Foto:Redes sociales Compartir

A la mañana siguiente, partes desmembradas del cuerpo de Arrieta comenzaron a aparecer en un basurero, en la playa y el mar, mientras que su familia en Lorica, al norte de Colombia, prendía las alarmas porque nadie les daba información sobre su paradero. El último que lo había visto era Sancho, su compañero de viaje.

Aunque al ser capturado aseguró que era "culpable", ahora su versión es que se trató de una "legítima defensa" ; esto a la par de la acusación de la Fiscalía que sostiene una posible planificación del homicidio —un delito que se puede castigar con la pena capital— y un informe de autopsia que no pudo concluir la causa de muerte del colombiano.

El juicio que inicia este 9 de abril busca aclarar lo sucedido antes, durante y después del encuentro del señalado asesino y la víctima en la habitación de un hotel. En diálogo con EL TIEMPO, el abogado Juan Gonzalo Ospina, de la firma española Ospina Abogados que representa a la familia de Arrieta en este proceso, se refirió a las decisivas audiencias.

Daniel Sancho, en recientes declaraciones a la agencia EFE, aseguró que está "convencido" de que lo pueden absolver en el juicio porque, según él, se trató de una "defensa propia". ¿Ustedes cómo recibieron estas palabras?

Las hemos recibido, como no puede ser de otra manera, con mucho respeto. La familia las ha recibido con mucho dolor, tristeza y frustración, porque siempre que escuchan noticias del señor Sancho lo único que consiguen es recordar a la pérdida de su ser querido.

Nosotros consideramos que estas afirmaciones no son conforme a la verdad. Lo que hacemos, como abogados que ejercemos la acusación particular por el despacho profesional que nos acompaña en Tailandia, es entender que hemos estado ante un asesinato premeditado, es decir, el señor Sancho viajó a Tailandia con la idea concebida de acabar con la vida del señor Arrieta.

Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia de Edwin Arrieta. Foto:Ospina Abogados Compartir

¿Cuáles son esos indicios y pruebas que llevan a pensar que se trató de un asesinato premeditado?

Nosotros, así como la Fiscalía, entendemos que algunos de estos indicios son todos los acontecimientos previos al asesinato y posteriores al mismo.

En referencia a los acontecimientos previos, podemos detallar, por ejemplo, el alquiler de dos habitaciones en la isla de Koh Phangan, en donde ocurrió el crimen atroz. Consideramos que si una persona realiza un viaje del sueño romántico con otra persona, no tiene mucho sentido el alquiler de las dos habitaciones.

🛑✖️ Los últimos momentos de vida del médico colombiano, Edwin Arrieta que fue descuartizado en Tailandia.

🇹🇭 🎥 Estos videos fueron dados a conocer por la Policía de Koh Phangan y serían las principales pruebas en contra de Daniel Sancho, principal sospechoso del crimen. pic.twitter.com/Nc0nA0Zr2l — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 6, 2023

En segundo lugar, es importante analizar la compra de los cuchillos. No solamente se compraban cuchillos, sino también utensilios, como bolsas y papel de celo para poder cerrar las mismas.

También están otros elementos posteriores, como la compra del kayak, el esparcir los restos por la playa y el mar y el negar el asesinato del señor Arrieta hasta que la Policía ya tenía prácticamente claro que el crimen lo había cometido el señor Sancho.

Objetos que compró Daniel Sancho, según la Policía y Fiscalía. Foto:Policía de Tailandia. Compartir

Inicialmente, el señor Sancho niega la comisión de este crimen. Le dice a la familia que simplemente ha desaparecido, inclusive manda mensajes desde su teléfono móvil al señor Arrieta para hacerle, entendemos, como una coartada, para hacer creer que no lo encuentran. Cuando existe una presión por parte de Darling, hermana de Edwin, de poner una denuncia por la desaparición, ya se activan todas las alarmas sobre el señor Sancho y acaba siendo detenido.

Desde el principio ha sido un caso muy mediático. Algunos informes y pruebas se han filtrado a la prensa española e incluso autoridades de Tailandia, de forma inesperada, han dado declaraciones. ¿En qué medida cree que esto puede afectar el juicio y la decisión que tome el juez?

Puede afectar bastante, pero espero que no. Considero que, ante el interés mediático, nos podemos encontrar con algún tipo de revés o de sorpresa.

Si hubiera sido un procedimiento en donde no hubiera tanta repercusión mediática, la sentencia podría ser más clara o pudiéramos considerar que las pruebas por esta posible premeditación determinasen una conclusión final de asesinato de una forma más clara.

Sin embargo, estamos en un procedimiento, como usted muy bien refiere, que ha despertado un enorme interés mediático y social. Y esto puede, como no, influir. Esperemos que no, pero es una posibilidad en las decisiones que pueda tomar el Tribunal.

Los padres de Edwin Arrieta declararán en el juicio. ¿Cuál será la postura de ellos? ¿Viajarán a Tailandia?

Edwin Arrieta (centro), junto a sus papás Leobaldo Arrieta y Marcela Arteaga y su hermana Darling. A la derecha, Daniel Sancho. Foto:Redes sociales Compartir

No van a viajar a Tailandia, en primer lugar, porque los ciudadanos de origen colombiano necesitan una visa para entrar en el país. En segundo lugar, es un viaje muy largo y conlleva un coste elevado.

Lo que se ha solicitado es la declaración a través de videollamada con la corte de Koh Samui. Sin embargo, también tenemos como adversidad la diferencia horaria que existe entre Koh Samui, Tailandia, y Colombia. Son 12 horas de diferencia. Por lo tanto, consideramos que la declaración de los padres va a ser muy complicada. Hay que ser muy realistas y vamos a ver cómo podemos solventar esta dificultad, pero creo que finalmente es muy difícil que la misma se vaya a dar.

La familia de Arrieta ha dicho que está en una situación de pobreza. Solicitan una indemnización por responsabilidad civil de 410 mil euros, cerca de 1.700 millones de pesos colombianos. Explíquenos, ¿cómo calcularon ese monto?

El cálculo de esta indemnización se ha realizado de manera orientativa . Tenemos en consideración que el señor Arrieta fallece con unos 40 años de edad, multiplicado por todos los años que le quedan de vida laboral, que son unos 30 años, y él estaba declarando unos ingresos aproximados mensuales de 2.000 a 3.000 euros. Estamos hablando de unos 36.000 euros anuales por los años que le quedaban de trabajo.

Sin embargo, somos muy conscientes que esta indemnización es más una petición que se realiza como un 'brindis al sol'. Para que quede claro, estamos convencidos, y ojalá me equivoque, de que este dinero no se va a cobrar nunca.

La petición se realiza porque estamos conforme a derecho en tiempo para solicitarlo, teníamos que hacerlo antes de la celebración de la vista del juicio oral.

¿Qué apoyo ha recibido, tal vez apoyo psicosocial, la familia de Edwin Arrieta a lo largo de estos meses para afrontar la situación?

Edwin Arrieta, cirujano colombiano-. Foto:Instagram Compartir

Han tenido apoyo de familiares y vecinos de Lorica (Córdoba). Han recibido el apoyo de una persona determinante, que es Adriana Behaine, abogada que se encuentra en Colombia. Ella ha sido su compañía a lo largo de todo este procedimiento y nos puso en contacto con la familia Arrieta.

Pero más allá de ese apoyo y calor humano, nadie ha llegado con una ayuda económica o con alguna prestación, más allá de ese afecto y de ese cariño que soy consciente que ha sido muy importante.

¿El sustento que ellos tenían provenía del trabajo del señor Arrieta?

Así es.

En su momento hubo un cruce de mensajes entre Darling Arrieta, hermana del médico colombiano, y Rodolfo Sancho, papá de Daniel Sancho. ¿Qué otra comunicación ha habido entre las familias desde entonces?

No, a mí no me consta que haya habido comunicación. Tampoco ha habido una comunicación formal con los letrados que ejercen la defensa del señor Sancho, más allá de la cordialidad y la deferencia que existe entre compañeros, ya que son grandes abogados, con mucho prestigio en España y a quienes aprecio desde la óptica profesional.

Tampoco ha habido un acercamiento de posiciones o comentario a la hora de intentar buscar un acuerdo o entendimiento al respecto.

Rodolfo Sancho, Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Foto:Instagram: @rodolfo_sancho / Redes sociales. Compartir

En el juicio, habrá 27 testigos por parte de la defensa de Sancho. Se ha dicho que habría personas que harían acusaciones contra Arrieta. Ustedes han afirmado que se trata de dañar el buen nombre del colombiano. ¿Qué más opina de esta estrategia de la defensa?

Como abogado penalista, la respeto —como no puede ser de otra manera— pero no la comparto. La estrategia, ante unos hechos tan tristes, tan atroces, tan dramáticos, tan trágicos, considero que hubiera sido un acercamiento desde el reconocimiento de los hechos, una indemnización que pudiera ser oportuna y no intentar buscar esa supuesta legítima defensa que creo que va a ser muy difícil de demostrar.

Sobre estas estrategias, si alguien realiza una manifestación falsa y puede ser perseguible en Tailandia o en el extranjero, ya adelanto —y gracias por darme la oportunidad— que se van a iniciar las acciones legales que sean oportunas sin escatimar el gasto económico que pueda existir.

Si alguien comete el delito de injuria, calumnia, o de perjurio que es mentir ante un Tribunal, es un delito muy grave en Tailandia y solicitaremos a nuestros abogados que tomen las acciones pertinentes para investigar los hechos.

Se ha conocido que la abogada Carmen Balfagón, del equipo jurídico de Sancho, podría declarar en el juicio para denunciar supuestas irregularidades en la investigación de la Policía y Fiscalía. Desde su perspectiva, ¿cómo actuaron estas autoridades en el caso?

Fue una investigación conforme a la profesionalidad que requiere cualquier órgano policial. Recabó los vestigios del delito de manera ágil y eficiente. Entrar a buscar contradicciones en peculiaridades no desvirtúa el contenido general del atestado del informe policial.

He escuchado algunas de estas manifestaciones, como que en la habitación no se encontrase más restos de ADN de terceras personas o como que en la declaración del señor Sancho inicialmente no había traductor. No es cierto, había un traductor y había un abogado.

Respeto mucho esa línea (de defensa). Estaremos a la expectativa y a la espera de ver qué es lo que van a resolver y decir. No sé si pueden aportar luz al procedimiento.

Abogada Carmen Balfagón, durante una rueda de prensa, denunciando supuestas irregularidades en caso Daniel Sancho. Foto:EFE Compartir

El asesinato premeditado en Tailandia se puede castigar con la pena de muerte. ¿Qué probabilidades hay de que esto ocurra con Daniel Sancho?

Muy bajas, muy bajas en el sentido de que se imponga esa pena.

Tiene que quedarle clara a la opinión pública que en un país como Tailandia las partes no solicitan las penas imponibles a unos hechos. Es el juez el que determina qué pena tiene que finalmente imponer.

Por lo tanto, si queda acreditado que hubo un asesinato premeditado, según las leyes y las normas tailandesas, eso conlleva la posibilidad de que el juez imponga la pena capital. Sin embargo, y como es conocido en los últimos años, la pena que se está imponiendo es la cadena perpetua. Creo que va por ahí el sentir que tenemos en este procedimiento para que esta sea la pena que termine siendo impuesta.

En caso de que fuese la cadena perpetua, ¿tendría que cumplir toda la pena en Tailandia o podría ser llevado a España?

Hay un convenio firmado entre España y Tailandia que permite a aquellas personas condenadas en Tailandia con ciudadanía española la posibilidad de cumplir la pena en nuestro país, por lo que posiblemente el señor Sancho en 8, 10 o 12 años pueda terminar en una prisión española.

Daniel Sancho, al ser capturado en Tailandia. Foto:EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN Compartir

Como abogado, ¿qué ha sido lo más difícil al asumir este caso?

Lo más difícil es coordinar la estrategia procesal. También comunicarnos con Tailandia, por una diferencia horaria, por una barrera del idioma, y, en tercer lugar, por una cuestión cultural. Analizar y buscar respuestas a preguntas concisas no ha sido una tarea sencilla.

Tiene su dificultad entender el sentir de la familia. Lo que estamos haciendo aquí es darle voz a esos derechos y dolor que tiene una familia que ha perdido a un ser querido.

Esa dificultad, unida a la expectativa de un procedimiento penal que se sigue en Asia, es un aliciente para poder defender este caso con el máximo rigor y toda la destreza posible. Es lo que intentaremos hacer a partir del próximo 9 de abril.

¿Cuál es ese mensaje o esperanza que tiene de cara al juicio?

Confío que exista esperanza para que la familia pueda dar por cerrada esta etapa tan difícil y poder comenzar ese descanso en paz y con el debido luto a Edwin Arrieta. Por ello, confío en que el veredicto, la sentencia, sea justa y conforme a las leyes.

Aquí ya todos han perdido. Ha perdido la familia a un ser querido y también la familia del acusado ha perdido bastante con este procedimiento. Lo que no se busca es hacer venganza, sino que se busca justicia.

