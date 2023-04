Una polémica alrededor del mundo suscitaron las imágenes del Dalái Lama interactuando con un niño, a quien besó en la boca y le preguntó si quería chuparle la lengua.



El hecho se dio en medio de un evento organizado por la Fundación M3M en un templo del Dalái Lama en Dharamshala, una ciudad ubicada al norte de la India, el 28 de febrero; sin embargo, el video se hizo viral hace solo unos días y fue cuestionada la actitud del líder religioso.



El líder espiritual tibetano se disculpó por su actuar a través de un comunicado oficial en su sitio web oficial con el niño y su familia "por el daño que pueden haber causado sus palabras".



Además, el comunicado decía: "Su Santidad a veces bromea con personas que conoce en una forma inocente y juguetona, incluso en público y ante cámaras. Está arrepentido del incidente".



Habla el niño que fue besado por el Dalái Lama

El menor que aparece en el video siendo besado por el Dalái Lama fue entrevistado el mismo día (28 de febrero) que conoció al líder espiritual por 'Voice of Tibet', una estación de radio que transmite programas en el idioma tibetano y en mandarín. La madre del niño también habló con el medio.



"Fue increíble conocer a Su Santidad y creo que es una gran experiencia conocer a alguien con tanta energía positiva", inició diciendo el menor en la entrevista, la cual fue realizada solo minutos después del encuentro con el Dalái Lama.



"Es una sensación muy agradable conocerlo y obtienes mucha de esa energía positiva. No solo así, pero una vez que obtienes la energía positiva creo que eres más feliz y es algo mejor y sonríes mucho más", añadió el pequeño.

