'Líderes chinos no entienden la variedad cultural': Dalai Lama

Este miércoles, el Dalai Lama criticó a los líderes de China durante una conferencia de prensa en línea en la que respondía si la comunidad internacional debía considerar boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.



El ambiente previo al evento deportivo ha estado agitado por afiches de protesta, movilizaciones y declaraciones de deportistas que apuntan contra el gobierno de Xi Jinping, acusado de cometer irregularidades en la franja noroeste del país, en la región autónoma de Sinkiang.



“Destruyen la democracia de Hong Kong” y“¡Muevan los JJ.OO. a otro país!” son algunos de los mensajes recurrentes.

Sucede que en ese alejado territorio conviven en un clima heterogéneo una minoría islámica, los uigures, y el Estado chino. Organizaciones como Amnistía Internacional y Council On Foreign Relations (CFR) acusan la existencia de un “manto de vigilancia” organizado para circunscribir la presencia de su religión a esa región y de “campos de educación” para prevenir que se expanda hacia las futuras generaciones.



Según AI, este seguimiento, traducido en “diversas formas de tortura y malos tratos, el adoctrinamiento político y la asimilación cultural forzada”, comenzó en 2016 y no frenó. A solo cinco años, se estima que un millón de personas (de un total de 13 millones) uigures fueron detenidas arbitrariamente.



En sus declaraciones, según recoge la agencia Reuters, el Dalai Lama dijo que los líderes de China "no entienden la variedad de culturas diferentes”. Además, dijo que pensaba que las cosas cambiarían bajo una nueva generación de líderes.



"En cuanto al Tíbet y también a Sinkiang, tenemos nuestra propia cultura única, por lo que los líderes comunistas chinos de mente más estrecha, no entienden la variedad de culturas diferentes”, dijo el líder espiritual.



Por otra parte, el Dalai Lama señaló que conocer a los líderes del Partido Comunista desde Mao Zedong y señaló que “sus ideas son buenas, pero a veces hacen mucho control extremo y estricto".



*Con información de La Nación (GDA)