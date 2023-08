El patrimonio de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano víctima de un atroz asesinato a manos del chef español Daniel Sancho, ha suscitado curiosidad debido al lujoso estilo de vida que mostraba en sus redes sociales.



Ahora, se revelaron detalles de sus propiedades, sus gustos y estilo de vida. Además de la herencia que dejó a su familia.

Un reportaje del periódico El Mundo, estableció que Arrieta no tenía propiedades a su nombre, ni en Colombia, ni en otro país. Según reportó el medio español, el cirujano vivía en un apartamento en arriendo. Asimismo, su consultorio también era alquilado.



“Se mataba trabajando para darse sus gustos. Era un hombre feliz, pleno, estaba complacido con la vida. Era muy organizado con sus cosas. Y un soñador que siempre conseguía lo que se proponía", comentó una amiga de Arrieta al medio.



La fuente aseguró que "de niño anunciaba que sería cirujano plástico y reconstructivo, y que estudiaría en Argentina, y lo logró, a pesar de venir de una familia humilde. Y tenía programado que más adelante, cuando tuviera la plata, le compraría una finquita a su padre”.

Daniel Sancho confesó asesinar al médico Edwin Arrieta. Foto: EFE/Redes sociales

Según informó El Mundo, los únicos bienes que aparecen en la herencia de Arrieta son un Mercedes y algunos adornos en plata, de acuerdo con una persona cercana al cirujano.



No obstante, cuando Arrieta viajaba por trabajo a Chile u otro lugar, se quedaba en hoteles de lujo. Además, tenía planes de invertir en una hamburguesería que planeaba empezar con Sancho.



“En 2018 viajó por primera vez a España con unas amigas de Montería y quedó entusiasmado. Volvió en 2019 con otras amistades y luego iba hasta dos veces. Conoció a Sancho y a dos amigos suyos hace un año. Me dijo: ‘tienen una hamburguesería y me voy a meter de socio’. Le pedí que no se acelerara, que no les tuviera tanta confianza", contó Samira Dumett, una abogada de Lorica cercana a la familia Arrieta.

Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Foto: Redes sociales

La abogada también compartió que Arrieta planeaba homologar su carrera para ejercer en España y, mientras tanto, pensaba resolver la parte económica con el negocio de hamburguesas.



La única propiedad que tuvo Arrieta a su nombre fue una casa en la playa en Montería, inmueble que vendió para comprarle a su hermana una casa en Lorica, el municipio en donde nació.



