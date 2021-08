Conozca los países que ya reconocen el gobierno talibán

Después de la toma de Afganistán protagonizada por los talibanes, varios países "saludaron" al nuevo gobierno en declaraciones públicas tras la primera rueda de prensa de los insurgentes. Sin embargo, también hay otros que están vigilantes de sus actos y promesas.



Los talibanes parecen beneficiarse de una mejor acogida internacional que durante su anterior régimen, de 1996 a 2001. Rusia, China y Turquía son algunos de los gobiernos que ya tuvieron un primer acercamiento con este grupo.



Otro bloque de naciones, con Estados Unidos a la cabeza, se mantienen vigilantes de las acciones del grupo talibán. Washington insiste en que espera que los talibanes respeten los derechos humanos, y en especial los de las mujeres.



Canadá por otro lado, indicó que no piensa reconocerlos, lo aseguró el primer ministro Justin Trudeau. “Cuando estaban en el poder hace 20 años, Canadá no reconocía su gobierno. Derrocaron y sustituyeron por la fuerza a un gobierno debidamente elegido, y son un grupo terrorista según la legislación canadiense”, dijo en rueda de prensa de la campaña legislativa en Ontario.



Por otro lado, Berlín anunció el lunes la suspensión de su ayuda al desarrollo de Afganistán que preveía el desembolso de 430 millones de euros este año, 250 millones para el desarrollo.



El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrel explico que “Los talibanes han ganado la guerra, así que tendremos que hablar con ellos”, sin embargo, precisó que esto no significaba que iban a reconocer rápidamente el régimen talibán.



