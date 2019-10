¿Cuál fue el episodio de South Park que lo hizo desaparecer de China?

Los creadores de la satírica serie animada South Park emitieron una "disculpa" sarcástica a China después de que medios informaron que algunos episodios del programa ya no estaban disponibles en algunas páginas de internet chinas.

El episodio 'Band in China', lanzado el 2 de octubre, criticaba las políticas chinas sobre libertad de expresión al igual que los esfuerzos de Hollywood para ajustar el contenido de sus películas y programas de televisión en los últimos años para no molestar a los censores del vasto mercado chino.



La serie describía los trabajos forzados en un centro de detención chino y hacía una parodia de las empresas que anteponen sus intereses comerciales y ceden ante la censura.



El incidente coincide con la polémica provocada por un tuit de un dirigente del equipo de básquetbol Houston Rockets a favor de los manifestantes prodemocracia de Hong Kong, que ha provocado las críticas del gobierno de China y amenaza con perjudicar los negocios de la NBA en el país asiático.



La NBA emitió un comunicado lamentando la publicación del tuit de Daryl Morey, director general de los Houston Rockets, pero este martes un dirigente de la NBA aseguró que ni se pedirá perdón por el tuit ni tampoco se controlarán las declaraciones de jugadores y directivos.



Acto seguido, en Twitter, los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, presentaron a China unas excusas muy irónicas.



"Como la NBA, damos la bienvenida a los censores chinos en nuestros hogares y en nuestros corazones. Nosotros también amamos el dinero más que la libertad", dijeron Trey Parker y Matt Stone, los creadores del irreverente programa Comedy Central, en una publicación en Twitter titulada 'Disculpa oficial a China'.

"¡Larga vida al Gran Partido Comunista de China! ¡Que la cosecha de sorgo de este otoño sea abundante! ¿Ahora estamos bien, China?", agregaron Parker y Stone. Una búsqueda en línea de Reuters mostró que iQiyi y Youku Tudou, dos sitios de streaming de videos chinos, tenían episodios de South Park en su catálogo, pero no se reproducían cuando se los solicitaba. La búsqueda del nombre del programa en Baidu Tieba, un popular foro online, y en Douban, un sitio de ratings de películas, no arrojó ningún resultado.



Portavoces de Youku Tudou, iQiyi y Baidu no respondieron inmediatamente a pedidos de comentarios. La Administración del Ciberespacio de China, que supervisa internet, tampoco contestó a los llamados de Reuters.



