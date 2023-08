Mientras avanzan las investigaciones del crimen perpetrado en la isla Koh Phanga, ubicada en el sur de Tailandia donde Daniel Sancho, de 29 años, confesó haber asesinado al colombiano Edwin Arrieta, de 44 años, se conocieron nuevos detalles sobre la relación que mantenían.



En días anteriores, las autoridades tailandesas revelaron que, una de sus hipótesis, es que estos dos hombres quedaron de encontrarse en la isla, pues tenía una reserva de hotel con fecha de 31 de julio a 3 de agosto.



Inicialmente, en las declaraciones recogidas por EFE , el español habría dicho a las autoridades que cometió el crimen por "celos" y temor de que “lo engañara"; sin embargo, ninguno de los familiares de estos hombres respalda que hayan sostenido una relación sentimental.



El diario español EL MUNDO habló con allegados a la víctima, quienes negaron que se tratara de un crimen pasional: "Se habían visto al menos en cuatro ocasiones en España", explicó un compañero de profesión al medio.



Daniel Sancho, ciudadano español, y el médico colombiano Edwin Arrieta. Foto: Instagram danisanchobanus y Twitter

Según esta misma persona, quien reservó su identidad, el cirujano, "contó que estaban armando un negocio con otros socios españoles y me enseñó fotos en las que salían juntos en España".



En el perfil del hombre de 29 años, se observa que tiene dos negocios Boheme Catering y Boogie Burgers, ambos dedicados a la cocina de alto nivel.



Antes de emprender su viaje a Tailandia, Edwin Arrieta habló con su amigo: "Me dijo que se iba a encontrar con este amigo, que resultó ser su presunto homicida. Me habló otra vez de los negocios, pero no sabría asegurarte si llevó dinero en efectivo a Tailandia".



Sobre la versión de las autoridades tailandesas en las que se asegura que estos hombres mantenían una relación sentimental dijo: "Edwin y yo hablábamos mucho de mujeres... Que fuera un crimen pasional me llama mucho la atención".



🛑✖️ Los últimos momentos de vida del médico colombiano, Edwin Arrieta que fue descuartizado en Tailandia.

🇹🇭 🎥 Estos videos fueron dados a conocer por la Policía de Koh Phangan y serían las principales pruebas en contra de Daniel Sancho, principal sospechoso del crimen. pic.twitter.com/Nc0nA0Zr2l — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 6, 2023

Daniel Sancho, principal sospechoso, también negó relación

Me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho FACEBOOK

En sus primeras declaraciones a la prensa, Daniel Sancho, habló con la agencia española Efe y reconoció ser el autor del asesinato. Pero aseguró que Arrieta lo tenía como un rehén y lo llevó a hacer cosas que jamás hubiera imaginado.



"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".



Daniel Sancho Bronchalo, acusado de asesinar al cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga. Foto: EFE/ROYAL THAI POLICE

"Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", señaló.

¿Qué dice la familia de Edwin Arrieta?

Los hechos se presentaron en una isla de Tailandia. Foto: Tomada de redes sociales

La familia del cirujano Edwin Arrieta Arteaga informó que no dará declaraciones para no entorpecer la investigación de su asesinato.



Así lo manifestaron en un comunicado en el que aseguran que la decisión la tomaron para "no entorpecer el protocolo de la investigación y diplomático que se adelanta por los organismos oficiales de los Estados inmersos en estos hechos".



Adicional a esto, pidieron respeto por el inesperado fallecimiento del médico: “Nos duele en el alma la partida de Edwin. Gran ser humano, amigo y excelente profesional. Nuestras más sinceras condolencias y un fuerte abrazo para todos sus familiares”, escribió en su cuenta de Twitter Carlos Ordosgoitia, alcalde de Montería, la capital de Córdoba.

