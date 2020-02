Cruceros y transporte aéreo, contagiados por el coronavirus

Bien sea porque son el medio perfecto para la propagación del nuevo coronavirus covid-19, o porque el temor de viajar a zonas de alto contagio como China, Italia o Irán hace que se restrinjan las movilizaciones, los cruceros y los aviones están sufriendo una fuerte caída de su demanda.

La epidemia ya manchó la imagen de los cruceros, a los que los expertos retrataron como unos temibles focos de contagio, y causó una enorme inquietud entre los profesionales del sector, después de que varios barcos se tornaran en pesadilla.



El calvario de los pasajeros del Diamond Princess de la naviera británica Princess Cruises, inmovilizados en cuarentena en Japón, mientras los casos a bordo se multiplican, captó la atención de todo el mundo.



Un caso de escuela de los riesgos de infección en un entorno confinado: de los cerca de 3.700 pasajeros y tripulantes, más de 630 contrajeron el nuevo coronavirus, haciendo del barco el principal foco de contagio fuera de China.



“Esos barcos de crucero son excelentes vectores para las epidemias, ya se trate de simples resfriados o de gastroenteritis”, comentó John Oxford, profesor de virología de la universidad Queen Mary de Londres. “Esos barcos van siempre sobrecargados, sin falta. Con tantos pasajeros, puede haber descuidos en la higiene”, explicó.



Los Centros estadounidenses para el control y la prevención de enfermedades (CDC) dieron cuenta de ocho epidemias de gastroenteritis el año pasado a bordo de grandes barcos.



Asimismo, también se detectaron en los últimos años brotes de sarampión, de varicela, o intoxicaciones por bacteria Escherichia coli o por salmonella... que echaron a perder unos viajes que cuestan miles de euros. “Y, desgraciadamente, los pasajeros de los cruceros tradicionales tienden a tener bastante edad, lo que los hace más vulnerables”, advirtió el doctor Simon Clarke, de la Universidad de Reading, en el Reino Unido.

Un efecto hacia el futuro

La gestión de la crisis del Diamond Princess por parte de las autoridades japonesas fue muy criticada, pues la cuarentena parece haber atizado la propagación del virus. Otro barco fue confinado en Hong Kong y una pasajera de un tercer navío de crucero, que se acercaba a Camboya, también registró contagios a bordo.

Crucero turístico "MSC Meraviglia" (i) en aguas de Cozumel en el estado de Quintana Roo (México) espera frente las costas de la isla de Cozumel el permiso definitivo para desembarcar. Foto: Efe

Ante esto, las principales compañías -Royal Caribbean, Costa Cruceros o MSC Cruceros- anularon sus salidas previstas desde puertos chinos. Esto supuso un duro golpe para el sector, pues Asia es el tercer mercado en volumen, por detrás de Estados Unidos y Europa, con 4,24 millones de pasajeros en 2018, según la asociación profesional Clia.



Por su parte, los chinos representan más de la mitad de la clientela de los cruceros en Asia. ¿Podría la epidemia de coronavirus comportar un desinterés duradero por los cruceros? “Como en anteriores crisis sanitarias (con barcos implicados), quizá haya una desaceleración en las reservas, pues la gente está pendiente de la actualidad”, subrayó Stewart Chiron, experto en el sector en Estados Unidos.

Pero en cuanto la epidemia del coronavirus se atenúe y desaparezca de los medios, “podemos esperar un fuerte aumento de las reservas” y una “vuelta a la normalidad”, insistió. Y más aún teniendo en cuenta la brecha entre la percepción y la realidad.

“Cuando se descubren virus a bordo, se realizan varios procedimientos y protocolos para limpiar el barco y atajar los contagios”, observó hiron.



Al final, de los 31 millones de pasajeros que participaron en cruceros el año pasado, solo 1.038 se vieron afectados por una gastroenteritis, es decir, el 0,003 por ciento, recalcó el experto, citando cifras de los CDC.

'Atrapados'

El número de cruceristas casi se duplicó en una década, pero la mitad de los del año 2019 eran norteamericanos, según la Federación internacional de compañías de cruceros.

Los pasajeros se paran en los balcones a bordo del crucero Diamond Princess en cuarentena en la Terminal de Cruceros Daikoku Pier en Yokohama. Foto: AFP

Esto podría limitar los efectos negativos de la epidemia en términos de frecuentación, pues de momento está concentrada sobre todo en Asia. Aún así, Tara C. Smith, profesora de epidemología en la Kent State University, de Estados Unidos, recordó que “los grandes buques amplían los contextos de contagio por la promiscuidad constante entre pasajeros”. “Nunca se sabe qué infecciones pueden darse a bordo y, luego, nos vemos atrapados con nuestros compañeros de viaje”, alertó Smith. “Personalmente, yo no me arriesgaría. No lo veo como unas vacaciones de relax”, dijo.

Otros casos

En Asia y América Latina se han presentado casos con cruceros que no han podido atracar en el sitio destinado pues las autoridades de esos países consideraron que podían tener pasajeros contagiados y no podían hacerse cargo de la losgística que representa una cuarentena.



Este viernes las autoridades de Barbados descartaron el contagio por coronavirus de dos personas a bordo del crucero Carnival Fascination con síntomas de la enfermedad que atracó en ese territorio caribeño, por lo que los pasajeros fueron autorizados a desembarcar libremente.



Por su parte, un crucero ítalo-suizo que arribó el miércoles a costas de México, después de que Jamaica e Islas Caimán le negaron el desembarco por temor a un caso de coronavirus, desembarcó luego de cumplir con las normas sanitarias.



El desembarco se realizó este viernes y se esperaba que se revelara el diagnóstico de dos casos que se analizan, sin relación con el crucero.



Las pruebas realizadas a dos personas -un tripulante de Filipinas de 27 años y una pasajera francesa de 13- confirmaron influenza común.

Muerte que preocupa

Una mujer estadounidense de 44 años que viajaba en un crucero que desembarcó el miércoles 26 de febrero en la isla de Roatán, en el Caribe hondureño, murió el jueves debido a una neumonía bacteriana y un derrame pleural, lo cual encendió las alarmas del país en torno al coronavirus.

El crucero de lujo Diamond Princess, atracado en el puerto de Yokohama, fue el principal foco de contagio con el coronavirus fuera de China. Foto: Bloomberg

La mujer, que dio negativo en las pruebas por influenza, tenía un diagnóstico de "asma de crisis severa" y viajaba en el crucero Carnival Freedom que arribó ayer a Roatán, en el departamento caribeño de Islas de la Bahía, indicó la entidad hondureña en un comunicado.



La estadounidense, de la que no se precisó el nombre, según su historia médica "no tenía viajes previos, ni se registró algún nexo epidemiológico con contactos o enfermos por covid-19" y "solamente se registró el antecedente de cáncer de mamá", añadió.



Finalmente, en Tailandia las autoridades sanitarias intentan contactar a cientos de pasajeros que desembarcaron de un crucero en Camboya la semana pasada, después de que una mujer dio positivo por coronavirus, elevando el temor a la propagación de la enfermedad por el mundo.



El nuevo caso generó dudas sobre cómo deben gestionar las empresas y los países el monitoreo y las cuarentenas para la gente que haya podido estar expuesta al nuevo virus, ya que la estadounidense que se bajó del crucero Westerdam había pasado el periodo de incubación estimado de 14 días.



Holland America Line, propiedad del gigante de los cruceros Carnival Corp, dijo que está trabajando con gobiernos y expertos en salud para encontrar a los pasajeros.



"Los huéspedes que ya hayan regresado a casa serán contactados por su departamento local de salud y se les entregará más información", dijo la compañía en un comunicado.



Unos 200 pasajeros del Westerdam han regresado ya a sus países de origen tras viajar por Malasia y Tailandia, indicaron las autoridades, aunque ninguno ha mostrado síntomas hasta la fecha.



Unos 1.455 pasajeros y 802 tripulantes embarcaron al comienzo del crucero, que pasó dos semanas en el mar tras ser rechazado por Japón, Taiwán, Guam, Filipinas y Tailandia, aunque el barco aseguró que no había casos de coronavirus a bordo.

Aerolíneas atraviesan un regular momento

Por su parte, la caída de la demanda está llevando a muchas compañías aéreas europeas a reducir horarios de vuelo y aplicar medidas de ahorro. Un mes después de la suspensión de gran parte de los vuelos de larga distancia con destino a China continental, donde se originó la epidemia, preocupa el aumento del número de casos registrados en el norte de Italia y de manera progresiva el resto de Europa.

Personal de un avión de la aerolínea China Airlines, espera una revisión médica en una terminal del aeropuerto de Los Angeles luego de llegar desde Taipei. Foto: AFP

La británica EasyJet anunció que ya está cancelando vuelos y planea anular cerca de 500 entre el 13 y el 31 de marzo, la mayoría de ellos hacia y desde Italia. “Estos aproximadamente 500 vuelos representan el 11 por ciento del volumen de vuelos hacia y desde Italia para el mes de marzo y un pequeño porcentaje” del número de vuelos totales de la aerolínea, dijo un portavoz del grupo.



También el International Airlines Group, propietario entre otras de Iberia y British Airways, anunció haber cancelado sus vuelos a Milán y reducirá sus servicios a Italia en los próximos días.



British Airways opera diez vuelos diarios a Milán desde Londres. Por su parte, Air France está haciendo un “ligero ajuste en el horario” con algunos vuelos a Milán, Bolonia y Venecia “reagrupados”, dijo un representante de la compañía. Uno de los cinco vuelos diarios entre París y Venecia, por ejemplo, fue anulado y los pasajeros pasaron a otros aviones. Sin embargo, “no se toma ninguna decisión” más allá de este fin de semana, precisó la misma fuente.



Brussels Airlines por su lado reducirá el 30 por ciento de sus vuelos a Milán, Roma, Venecia y Bolonia en las próximas semanas (2-14 de marzo).



La aerolínea belga “observa una tendencia general negativa en las reservas en casi todos los mercados europeos, pero es el norte de Italia el más afectado”, según un comunicado.



Y la compañía húngara de bajo costo Wizz Air, que tiene una fuerte presencia en Polonia, está reduciendo en torno al 60 por ciento sus vuelos a Italia desde Varsovia y otras cinco ciudades polacas “en vista de la disminución del interés por este destino”.

En riesgo la temporada vacacional

El impacto de la epidemia en el tráfico aéreo europeo está llevando a las aerolíneas, cuyas acciones se vieron duramente afectadas en bolsa, a aplicar medidas de reducción de costos.

Un vuelo a punto de despegar hacia Shanghai desde el aeropuerto de Bangkok, Tailandia. Foto: AFP

Así el viernes Easyjet anunció la congelación de la contratación, los salarios y los ascensos, una reducción de los gastos administrativos y una “oferta de bajas (descansos) no remuneradas” a sus empleados. El director general de IAG, Willie Walsh, también anunció medidas de ahorro que no detalló, y dejó de emitir pronósticos de resultados financieros para 2020 debido a la epidemia.



El directivo de Finnair Topi Manner advirtió por su parte que el resultado operativo de la compañía en 2020 será “significativamente menor” que el del año anterior. Aunque en este momento el impacto es “limitado”, “vemos un efecto negativo en la demanda”, reconoció en un comunicado. “Es difícil predecir cómo se desarrollará la situación en los próximos meses”, subrayó.



Al destacar el impacto “muy significativo” de la epidemia en los ingresos de KLM, el director financiero de la compañía holandesa Erik Swelheim pidió a sus empleados que “reduzcan los costos al mínimo para garantizar la seguridad de las operaciones” y anunció toda una serie de medidas de ahorro.



El otro pilar del grupo, Air France, hizo lo mismo. Air France-KLM estimó la pérdida de ingresos por la suspensión de los vuelos a China de febrero a abril a entre 150 y 200 millones de euros. La alemana Lufthansa también anunció el miércoles una congelación en las contrataciones y propuestas de permisos no remunerados para sus empleados.



Ahora existe el riesgo de que el coronavirus amenace la crucial temporada de verano, cuando las compañías aéreas en Europa llenan sus aviones con veraneantes que buscan el sol.

Las aerolíneas Qantas y Air New Zelanda son dos más de las compañías aéreas que anunciaron la cancelación de sus vuelos a China, Foto: EFE

“La temporada de verano en Europa podría desaparecer si la situación se deteriora en Italia y vemos, por ejemplo, un aumento en los casos de Francia. Ya estamos viendo que las empresas están restringiendo los viajes de negocios para proteger a sus empleados”, señala Neil Wilson, analista de Markets.com.

Leve recuperación de aerolíneas chinas

De otra parte, el sector de las aerolíneas chinas podría estar mostrando las primeras señales de recuperación después de una drástica contracción durante el último mes, luego de que la propagación del coronavirus provocó miles de cancelaciones de vuelos.



La capacidad programada dentro de China de las aerolíneas aumentó más de 25 por ciento, en 1,3 millones de asientos al 28 de febrero, frente a la semana anterior gracias a un repunte en la capacidad nacional, según OAG Aviation Worldwide.



Air China Ltd. parece la más optimista, ya que ha sumado 306.000 asientos, casi el doble de su capacidad frente a la semana anterior, escribió el analista John Grant.

Sin embargo, la capacidad internacional programada continúa disminuyendo, y China ahora se ubica apenas en el lugar 28 del mercado internacional de aviación más grande, después de Austria, luego de que hace seis semanas era el mercado número 3.



Con AFP, Efe y Bloomberg