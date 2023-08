La policía tailandesa confirmó a EFE que la cabeza y el resto de las partes del cuerpo de Edwin Arrieta, que habían sido arrojados al mar por Daniel Sancho, fueron recuperados.



En cuanto a la pelvis que fue encontrada en un basurero, se estableció, mediante una prueba de ADN, que pertenece al médico cirujano de 44 años.



(Siga leyendo: Revelador video incrimina a Daniel Sancho: comprando cuchillos y viajando con cirujano).

Estos hallazgos se dieron luego de la confesión de Daniel Sancho, en la que aseguraba que: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".



Adicional a esto, colaboró con la Policía de Tailandia para dar a conocer en dónde había dejado los restos de Edwin Arrieta, pues su pelvis, órganos y parte de su pierna fueron encontrados en un basurero.



(Además: Habla el joven que aceptó haber asesinado al colombiano Edwin Arrieta en Tailandia).

Imagenes transmitidas por televisión tailandesa Foto: Captura de pantalla

Daniel Sancho fue enviado a la cárcel

Luego de una audiencia, el español, Daniel Sancho fue ingresado a la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia, después de que un juez del tribunal provincial de la isla decretara prisión provisional por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta.



Según informó EFE, el hombre de 29 años permanecerá allí mientras inicia el juicio en su contra y tendrá un aislamiento de 10 días por protocolo de covid-19 y solo podrá ser visitado por su abogado.



(Siga leyendo: Daniel Sancho quiere 'colaborar todo lo que pueda' en el caso Edwin Arrieta).

🛑✖️ Los últimos momentos de vida del médico colombiano, Edwin Arrieta que fue descuartizado en Tailandia.

🇹🇭 🎥 Estos videos fueron dados a conocer por la Policía de Koh Phangan y serían las principales pruebas en contra de Daniel Sancho, principal sospechoso del crimen. pic.twitter.com/Nc0nA0Zr2l — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 6, 2023

