Aumenta tensión diplomática entre China y Canadá tras caso Huawei

Las autoridades chinas confirmaron este jueves la detención de una mujer canadiense, el tercer ciudadano de esa nacionalidad arrestado en territorio chino desde que Canadá detuvo a la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, a petición de Estados Unidos.

Durante la rueda de prensa diaria del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, su portavoz Hua Chunying indicó que una ciudadana canadiense había sido sancionada de manera administrativa" por "trabajar ilegalmente" en el país asiático.



Hua agregó que la "sanción administrativa quiere decir que es distinto de los casos anteriores". "Creo que (este caso) es distinto", incidió la portavoz gubernamental, quien argumentó que en los casos de Michael Kovrig y Michael Spavor, los dos canadienses anteriormente detenidos, se trataba de "actividades que ponían en peligro la seguridad nacional de China".

Preguntada por si el arresto de la canadiense se debió a un problema con su visado, la portavoz de la cancillería china alegó "no tener conocimiento de la situación particular" de la mujer.



Aunque las autoridades chinas han esquivado revelar la identidad de la persona detenida, medios canadienses aseguraron que se trata de Sarah McIver, quien trabajaba como profesora en China, y que su arresto se debe a problemas con su visado de estancia en el país.



El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó durante una rueda de prensa que el caso "parecía" ser diferente al de los otros dos detenidos con anterioridad y no parece tener relación con la seguridad nacional china.

Se trata de Sarah McIver, una profesora canadiense en China FACEBOOK

Trudeau defendió que las autoridades canadienses no hayan criticado de forma pública a China pese la detención de sus ciudadanos en aparente represalia por el arresto de una alta ejecutiva de Huawei, para evitar agravar así su situación en el país asiático.



Canadá y China están enzarzados en un conflicto diplomático desde el arresto de Meng, que se produjo el pasado 1 de diciembre durante una escala en el aeropuerto de Vancouver.



Meng fue arrestada a petición de EE. UU., que quiere solicitar su extradición acusada de un supuesto fraude para violar las sanciones impuestas a Irán.



Efe