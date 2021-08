Crece la desesperación en Afganistán al dificultarse las evacuaciones

La desesperación aumentaba este sábado en torno al aeropuerto de Kabul, en medio del caos que rodea los esfuerzos de evacuación de Afganistán, que el presidente estadounidense, Joe Biden, calificó como "uno de los más difíciles de la historia".



Seis días después de que los talibanes tomaran el poder en Afganistán, el flujo de personas que intentan huir de su régimen islamista tiene desbordada a la comunidad internacional.



Las carreteras al aeropuerto estaban asfixiadas por el tránsito, peatones y puestos de control, mientras las familias esperan un milagro para atravesar el entorno resguardado con alambres de púas.



El video de un soldado estadounidense que levantó a un bebé sobre un muro en el aeropuerto de Kabul fue el más reciente retrato de la desesperación que viven miles de afganos, después de las imágenes de terror de personas colgadas de aviones en pleno despegue.



"Por favor, por favor, ayúdeme, ¿a dónde voy? ¿Qué debo hacer?" escribió un hombre que dijo haber trabajado años atrás en la embajada estadounidense, en un grupo de WhatsApp en el que personas comparten información sobre cómo salir.



"Llevo días intentando llegar al aeropuerto pero no he podido. Por favor sálvenme", agregó. Miles de soldados estadounidenses intentan ordenar le llegada de afganos y extranjeros a los aviones, pero el presidente Biden admitió que la presencia de los soldados no garantiza el pasaje seguro.



"Este es uno de los puentes aéreos más grandes y difíciles de la historia", expresó Biden en un mensaje televisado. "No puedo prometer cuál será el resultado".



Helicópteros militares estadounidenses fueron enviados a rescatar a más de 150 estadounidenses que no pudieron llegar la mañana del viernes al aeropuerto, dijo un funcionario en Washington.



Fue el primer reporte de tropas norteamericanas que debieron desplazarse fuera del aeropuerto para ayudar a las personas en busca de ser evacuadas. Un civil alemán fue herido de un disparo camino al aeropuerto, informó el viernes un portavoz oficial en Berlín.



Biden fijó el 31 de agosto como plazo para completar el retiro de tropas de Afganistán, pero advirtió que podría extenderse para continuar la evacuación. Unas 13.000 personas han salido en aviones militares estadounidenses, según la Casa Blanca, y miles más han salido en aviones de otros países.

AFP