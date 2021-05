¿Por qué revivió versión que el covid salió de laboratorio en China?

China arremetió el jueves contra la "oscura historia" de los servicios de inteligencia estadounidenses, después de que el presidente Joe Biden les encargara una investigación sobre los orígenes del covid-19, lo que reavivara la teoría de que la pandemia comenzó en un laboratorio de la ciudad de Wuhan.



(En contexto: Biden urge nuevo informe sobre orígenes del covid-19)

Los servicios de Inteligencia estadounidenses, dijo Biden, valoran ahora "dos escenarios probables": que el virus surgiera bien del contacto humano con un animal o bien de un accidente de laboratorio.



"Estados Unidos lo que tiene que hacer es seguir los pasos de China y permitir, de la mano de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una investigación transparente sobre el origen de la pandemia en su territorio", afirmó el portavoz de Exteriores chino, Zhao Lijian.



Según China, "politizar" este asunto creará "obstáculos" en próximas investigaciones sobre el virus, además de estar destinado a enturbiar de nuevo las relaciones entre las dos potencias.



"Volver a la teoría de la fuga de un laboratorio "es una falta de respeto a la ciencia (...) y también una alteración en la lucha mundial contra la pandemia", agregó Zhao.

(Lea aquí: La tensión entre la OMS y EE. UU. por el origen del coronavirus)

Facebook Twitter Linkedin

Algunas versiones aseguran que el virus se desarrolló en un laboratorio en Wuhan, pero esta hipótesis ya fue negada por China y la OMS. Foto: EFE

El retorno de la crispación

La teoría de que el virus surgió en un laboratorio de Wuhan, en el centro de China, volvió a ganar enteros después de que el diario The Wall Street Journal publicara recientemente un informe en el que presuntamente se destapaba que varios investigadores del Instituto de Virología de la ciudad enfermaron en noviembre de 2019, un mes antes de que Pekín revelara la existencia de un misterioso brote de neumonía. El informe fue desmentido por China.



El lunes, China tachó de "falsas" estas informaciones, pero Biden recalcó este miércoles que Washington y sus socios "presionarán" a Pekín para que participe en una investigación internacional "completa y transparente".



En ese sentido, el portavoz de la cancillería china afirmó el miércoles que el origen del virus es "una cuestión científica" y que China "brindó todo su apoyo a la OMS" en sus investigaciones al respecto: "Sus expertos estuvieron en Wuhan y publicaron -en febrero de este año- un informe con conclusiones importantes", afirmó.



(No deje de leer: Esta es la teoría de la OMS sobre el origen del coronavirus)



Aquel informe no ofrecía respuestas definitivas sobre el origen del patógeno y sus conclusiones se resumían en cuatro hipótesis.



La más plausible, que el coronavirus llegó al ser humano a través de uno o más animales que habrían ejercido de especie intermediaria. Mientras, la teoría de que la pandemia se originara en un laboratorio era "altamente improbable", según el informe de la OMS, aunque el propio director general de la institución, Tedros Adhanom Ghebreyesus, consideró entonces que la investigación no fue "lo suficientemente exhaustiva" y pidió más estudios al respecto para alcanzar "conclusiones más sólidas".



Si bien esta teoría fue ampliamente aceptada al principio de la pandemia, con el paso del tiempo los científicos no han encontrado un virus ni en los murciélagos ni en otro animal que coincida con la firma genética del Sars-CoV-2.

Facebook Twitter Linkedin

Miembros del equipo de la OMS que investigaron los orígenes de la pandemia en Wuhan aclararon que hacían falta más detalles sobre la versión de que salió de un laboratorio. Foto: Nicolas Asfouri. AFP

Por qué Estados Unidos tiene dudas

Washington está revisando su posición diplomática con China en cuestiones como el comercio, la tecnología o los derechos humanos, mientras intensifica los esfuerzos para crear con sus socios occidentales un frente diplomático contra la supuesta agresión china.



Estados Unidos aseveró en marzo que la misión de la OMS en China "se retrasó significativamente" y que "no tuvo acceso a pruebas y muestras" del virus "originales y completas".



De ahí que la teoría de la fuga de un laboratorio, inicialmente esgrimida por el predecesor de Biden, Donald Trump, y luego descartada como "altamente improbable" por la OMS, resurgió en los últimos días, impulsada por Washington.

De hecho, la idea de que el virus salió de un laboratorio de Wuhan está ganando cada vez más adeptos en Estados Unidos.

Facebook Twitter Linkedin

Desde que el primer caso se reportó en 2019 a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Wuhan (China), el nuevo coronavirus ha cobrado la vida de más de tres millones de personas. Foto: EFE y AFP

Negociaciones comerciales

China quiere dejar de lado la búsqueda del origen de la pandemia, que impulsan países occidentales como Australia y el Reino Unido, y quiere centrarse en su recuperación económica tras lograr controlar el virus dentro de sus fronteras.



(En contexto: China y EE. UU. se comprometen a implementar acuerdo comercial)



En este sentido, el Ministerio de Comercio se congratuló el jueves de las conversaciones con Washington que forman parte de un acuerdo para poner fin a la guerra comercial.



Desde que se detectó en China, la pandemia dejó más de 3,5 millones de muertos en el mundo, según las cifras del último balance de la AFP.



No obstante, la situación es desigual según las regiones. En América Latina, que suma más de un millón de muertos y 32,3 millones de contagios, Uruguay superó el miércoles las 4.000 muertes por covid-19 y Argentina, que atraviesa el peor momento de la pandemia, con más de 75.500 muertos, recibió más de un millón de dosis de vacunas de AstraZeneca y Sputnik V.



Por su parte, en Australia, las autoridades anunciaron el jueves que cinco millones de habitantes de Melbourne, la segunda ciudad de país, y su región serán confinados para contener un brote.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE

En otras noticias

- Inauguran primera aula abierta de energía sustentable de Venezuela

- Fuertes lluvias prenden alerta amarilla en Ciudad de México

- Joven, de 22 años, murió por covid tras larga espera por una cama