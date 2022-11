A dos colegas los llamaron a las 2 a. m. del pasado viernes y les dijeron que debían hacerse una prueba de covid-19. A uno de ellos le tocaron la puerta durante la madrugada y le dieron instrucciones por teléfono para hacérsela. Al pasar 15 minutos, le dijeron que el resultado fue negativo.



Después llegó otro hombre —vestido de blanco, de pies a cabeza y con tapabocas— y le pidió su pasaporte. Le tomó una foto con el resultado del test. Al rato, lo llamaron y le dijeron que no podía salir del edificio. Pensó que solo le había pasado a él.



Eso sucedió en el complejo —o conjunto— donde vivimos varios, en el distrito de Chaoyang, en Pekín (China).



El domingo pasado, las autoridades emitieron un comunicado en el que pidieron a los residentes de esta zona permanecer en sus casas como precaución por el aumento de casos de covid-19, bajo la iniciativa de ‘covid cero’ que se implementó desde hace meses en el gigante asiático



El sábado, un hombre de 87 años falleció tras la enfermedad, convirtiéndose en la primera muerte registrada desde mayo en China continental.



La vida en este distrito se transformó en cuestión de horas. Es como una ciudad fantasma de película. Las calles están cada vez más vacías, las escuelas y universidades ordenaron clases virtuales y a los universitarios permanecer en las residencias, las compañías les dijeron a sus trabajadores que debían trabajar desde sus casas y a algunos extranjeros, incluso, los ayudaron a buscar tiquetes para salir del país de inmediato. Las tiendas de barrio, los grandes supermercados y los restaurantes también cerraron. Algunos solo funcionan un par de horas y atienden desde la puerta.



Si bien este distrito es uno de los más afectados, lo cierto es que en otros, como Haidian y Fengtai, también se han tomado medidas. Las autoridades les han pedido a los ciudadanos una prueba de covid cada 48 horas para ingresar a cualquier lugar, aunque para los que vivimos en Chaoyang, la medida se reduce a 24 horas.

“Teniendo en cuenta la situación actual de la epidemia, para su salud y su familia, diríjase al sitio de muestreo más cercano para las pruebas de ácido nucleico a tiempo. Gracias por su comprensión y cooperación”, se lee en el mensaje que llega a diario a nuestros celulares.



Lo cierto es que China reportó más de 30.000 casos en los últimos dos días, cifras récords que no se registraban en el país desde que se dio la cuarentena en Shanghái en abril, cuando se registraron 29.317 casos.



Según cifras de la Comisión Nacional de Salud, el país registró el miércoles 31.444 casos, y un día después, 32.943. El jueves, Pekín agregó 424 casos sintomáticos y 1.436 asintomáticos; 31 fueron importados, según la Comisión Municipal de Salud. La entidad informó que 1.454 personas estaban en aislamiento y otras 400 en observación.

Un hombre detrás de la cerca instalada recientemente para evitar que las personas encerradas puedan salir de la cuarentena en Shanghai, China (foto de archivo). Foto: EFE

El código de salud



Cuando se vive en Pekín, y en China, hay algo que se confirma cuando se habla con las personas: la mayoría le tiene más miedo a las restricciones y consecuencias de un código rojo o amarillo en su código de salud que a la propia covid-19. Para ponerlo en términos prácticos: si a una persona le aparece una ventana emergente o el color de su código no es verde, no podrá moverse por la ciudad o entrar a lugares.



Cada provincia en China tiene una aplicación de salud con un código QR, los datos personales de cada persona y el registro diario de pruebas de covid y de vacunación. En Pekín, se llama HealthKit y está en la plataforma de WeChat. Para entrar a cualquier lugar, se debe escanear a través de ese programa un código QR que dispone cada establecimiento y anuncia que no hay novedades.



Eso se debe hacer para ingresar a cualquier lugar e incluso para subirse a algún taxi. De forma automática, la aplicación registra los movimientos de las personas y establece las rutas de cada una de ellas. Es por eso que cuando alguien es diagnosticado con covid, se rastrean posibles contactos cercanos y los contactos de los contactos cercanos.



Ahora bien, las pruebas masivas se hacen en la calle. Desde hace más de un año, hay carpas y cubículos con horarios fijos para que las personas se hagan un test. Es una prueba de ácido nucleico que se toma en la boca. Los encargados de tomarla ponen el hisopo con la muestra en un tubo de ensayo que tiene una sustancia.



Cada tubo de ensayo puede tener hasta 10 hisopos. Si alguna de las pruebas resulta positiva, se presume que por lo menos las otras nueve también están con el virus y se ordena una cuarentena temporal hasta que se vuelva a confirmar el resultado. Eso ha sucedido en el complejo en el que vivo con mis colegas.



Después de que se vuelven a hacer los resultados, si salen negativos, se libera la cuarentena. De lo contrario, hay que esperar. En muchos casos, las cuarentenas se van extendiendo: les dicen a los residentes que solo dura tres días y en el último, les vuelven a ampliar el periodo de confinamiento. “Esto es algo rutinario. Así pasó antes, solo que esta vez está concentrado en medio Pekín”, dijo un ciudadano que pidió no ser citado.



La fábrica de iPhone



Esta semana, Foxconn, el más grande proveedor de Apple en China, ha sido noticia. El gigante tecnológico confirmó el miércoles las protestas de los trabajadores que han exigido mejoras salariales y condiciones de trabajo en Zhengzhou, en la provincia de Henan. En videos compartidos a través de redes sociales, como Weibo y Twitter, confirmados por agencias de noticias y residentes, se han observado los enfrentamientos con policía antidisturbuos y personas con trajes blancos de bioseguridad.



Sin embargo, ni la compañía ni las autoridades confirmaron lo que habría sido el punto cero de las protestas: según comentaron usuarios en redes sociales chinas, se habría registrado un aumento de casos de covid-19 en su planta, lo que habría llevado a que se ordenara el cierre del complejo para evitar la propagación de la enfermedad.



En el lugar viven unos 200.000 trabajadores. Para no estar confinados, cientos optaron por salir de la instalación. Entonces, las autoridades impusieron un confinamiento de 600.000 personas en la zona aledaña a la fábrica de iPhone. Eso habría derivado en los disturbios.



Tras las protestas de los últimos días, las autoridades locales ordenaron el confinamiento completo de Zhenzhou, una ciudad de unos 6 millones de habitantes. “No se puede salir a menos que sea necesario”, señaló el gobierno.

Protestas en fabricación de China de iPhone. Foto: Twitter: @violazhouyi

Otras medidas



El 11 de noviembre, días después de la reelección del presidente Xi Jinping como secretario general del Partido Comunista de China, el gobierno anunció una flexibilización en sus medidas de la iniciativa de ‘covid cero’. Entre las claves: los viajeros que llegan del extranjero deben hacer una cuarentena centralizada de cinco días y otros tres de observación en sus casas, tres días menos de lo que estaba planteado antes.



Otro punto relevante estuvo relacionado con que los rastreos de casos positivos se redujeron a los contactos cercanos de los casos positivos. Es decir, los contactos cercanos de los contactos cercanos ya no se enfrentarán a restricciones como antes ocurría.



Sin embargo, tras la flexibilización de las restricciones, se incrementaron los casos en Pekín y en otras provincias como Guangdong. En la ciudad de Haizhu se construyeron hospitales temporales y se designaron cinco hospitales como centros de tratamiento de covid-19. En la provincia de Hunan se está impulsando la vacunación de adultos mayores a través de estaciones de vacunación móviles.

Las protestas se multiplican en China

Cientos de personas se manifestaron el domingo en varias ciudades de China, donde la indignación crece contra la política draconiana de "cero covid" impuesta por las autoridades desde hace casi tres años.



En Shanghái, una ciudad de más de 25 millones de personas y que soportó este año un confinamiento de dos meses que provocó escasez de alimentos, cientos de personas marcharon en silencio por el centro de la megalópolis.



Según explicó un testigo a la AFP, los manifestantes mostraban hojas en blanco --un gesto que se ha convertido en un símbolo de protesta contra la censura en China-- y flores blancas.



La policía llegó luego y los dispersó, dijo el testigo, que requirió el anonimato. Múltiples testigos afirmaron que la policía de Shanghái, que no quiso hacer declaraciones a la AFP, se llevó a varias personas por la fuerza. Por la noche, un periodista de la AFP constató que había en el lugar fuertes medidas de seguridad. Decenas de policías con chalecos amarillos acordonaron las calles donde se había llevado a cabo la protesta, mientras otros agentes pedían a la gente que abandonara la zona.



Horas antes, una multitud se congregó cerca de la calle Wulumuqi --el nombre en mandarín de la ciudad de Urumqi-- con gente gritando "íXi Jinping, renuncie, renuncie!", en una rara muestra de rechazo al presidente chino, según un video divulgado por redes sociales y geolocalizado por AFP.



En Urumqi, en la región de Xinjiang (oeste), diez personas fallecieron el jueves en un incendio. El siniestro generó indignación en las redes sociales por considerar que los confinamientos complicaron el rescate de las víctimas.



El domingo por la noche, entre 300 y 400 personas estuvieron concentradas durante varias a orillas de un río en Pekín. Algunas gritaban: "íTodos somos el pueblo de Xinjiang! íVamos, pueblo de China!".



Periodistas de la AFP observaron a la multitud entonando el himno nacional y escuchando discursos, mientras una hilera de coches de la policía permanecía al otro lado del canal. También se organizaron protestas en la ciudad de Wuhan, en el centro del país, donde se detectaron los primeros casos de coronavirus. Allí se manifestaron, según videos difundidos en directo en las redes sociales y geolocalizados por la AFP, una multitud de habitantes indignados.



DAVID ALEJANDRO LÓPEZ BERMÚDEZ

En Twitter: @lopez03david

ENVIADO ESPECIAL

EL TIEMPO

PEKÍN

