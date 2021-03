Pruebas anales de covid abren tensión diplomática entre Japón y China

El Gobierno de Japón solicitó a China que deje de obligar a los ciudadanos japoneses que llegan al país a someterse a pruebas anales de covid debido a que les causan "angustia psicológica", según publicaron este martes los medios locales.



(Lea aquí: Japón creó ministerio de la Soledad para combatir aumento de suicidios)

La petición ha sido trasladada al Ejecutivo chino a través de la embajada japonesa en Beijing, indicó el jefe del Gabinete nipón y ministro portavoz, Katsunobu Kato, en declaraciones a los medios de comunicación.



Kato señaló que, por el momento, no han recibido respuesta de las autoridades chinas y añadió que este tipo de test "no ha sido utilizado en ningún otro lugar del mundo".



(Además: China dice que no hizo tests anales de covid a diplomáticos de EE. UU.)



La protesta diplomática de Japón se produce después de otra similar presentada la semana pasada por representantes del Gobierno de EE. UU. en China, según informó la cadena estadounidense CNN.



Las ciudades chinas de Beijing y Qingdao incluyeron a finales de enero pruebas anales de covid entre los requisitos para las personas procedentes del extranjero, un tipo de test que ya había sido empleado en Shanghái a principios de 2020 como uno de los estándares para autorizar las altas a pacientes de covid hospitalizados.

Este nuevo método de prueba se exige como parte de los requisitos de cuarentena a la llegada al país desde el exterior y, conforme a expertos citados por los medios chinos, serían más precisos que otros usados comúnmente como la toma de muestras faríngeas con hisopos introducidos a través de la nariz -la más común para las pruebas PCR-, de saliva o de sangre.



EFE

